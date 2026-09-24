Diễn tập tác chiến khu vực phòng thủ tại các phường trung tâm TPHCM

Tham dự lễ khai mạc có Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM; Thiếu tướng Phan Quốc Việt, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh TPHCM; đại diện Công an TPHCM, các sở, ngành và lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các địa phương tham gia diễn tập.

Thiếu tướng Vũ Văn Điền phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Vũ Văn Điền nhấn mạnh, cuộc diễn tập nhằm kiểm tra, đánh giá năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền; khả năng tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể và trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng tác chiến của lực lượng vũ trang. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng KVPT TPHCM vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Triển khai kế hoạch trước khi bước vào thực hành diễn tập

Tại lễ khai mạc, các đại biểu được quán triệt về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn và phim tư liệu mô phỏng phường Xuân Hòa chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, thực hành xử trí tình huống A2.

Thực hành xử trí các tình huống giả định về an ninh trật tự của lực lượng vũ trang các phường

Cuộc diễn tập gồm 3 giai đoạn, 5 vấn đề huấn luyện. Khối vận hành cơ chế thực hành 16 cuộc họp, trong đó có 14 cuộc họp trực tiếp và 2 cuộc họp báo cáo bằng video clip; đồng thời thực hành chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang các phường.

Các lực lượng triển khai đội hình, xử trí các tình huống tại diễn tập

Cuộc diễn tập tổ chức thực hành tác chiến, xử trí các tình huống thực binh A2 và A4, trong đó có nội dung phòng tránh, đánh trả địch tiến công hỏa lực đường không.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh TPHCM tặng hoa và quà động viên các lực lượng tham gia diễn tập

Sau lễ khai mạc, các phường thuộc Cụm diễn tập số 1 bước vào giai đoạn thực hành theo kịch bản dưới sự điều hành của Tổ đạo diễn Ban Chỉ đạo diễn tập TPHCM.

Theo đó, các lực lượng vận hành theo cơ chế “Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, các ban ngành tham mưu, cơ quan quân sự và công an làm nòng cốt”, xử trí linh hoạt, sát với thực tiễn quốc phòng - an ninh tại địa phương.