Diễn tập tác chiến khu vực phòng thủ số 3

Hội nghị ra Nghị quyết chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu tại diễn tập

Tham dự diễn tập có đồng chí Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; đồng chí Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM; Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập Thành phố; Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM; Thiếu tướng Phan Quốc Việt, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh TPHCM.

Các đại biểu dự khai mạc diễn tập

Tại diễn tập, các đại biểu được quán triệt về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn và xem phim tư liệu mô phỏng chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, thực hành xử trí tình huống.

Cuộc diễn tập gồm 3 giai đoạn, 5 vấn đề huấn luyện; tổ chức 13 cuộc họp trực tiếp và 2 cuộc họp báo cáo bằng video clip tóm tắt hành động, thực hành chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang các phường, xã.

Các lực lượng triển khai đội hình, xử trí tình huống giả định tại diễn tập

Cuộc diễn tập tổ chức thực hành tác chiến, xử trí các tình huống thực binh A2 và A4. Các lực lượng vận hành diễn tập theo cơ chế “Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, các ban ngành tham mưu, cơ quan quân sự và công an làm nòng cốt”, xử trí linh hoạt, sát với thực tiễn quốc phòng - an ninh tại địa phương.

Các lực lượng tham gia thực hành diễn tập

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị rút kinh nghiệm sau diễn tập, Thiếu tướng Vũ Văn Điền, nhấn mạnh diễn tập là hình thức huấn luyện cao nhất, giúp các lực lượng, địa phương nâng cao năng lực ứng phó với các tình huống quốc phòng, an ninh.

Thiếu tướng Vũ Văn Điền biểu dương tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời, đánh giá các khung tập bám sát nội dung, vận dụng linh hoạt lý luận vào thực tiễn, xử trí tốt các tình huống theo kịch bản và sự điều hành của Ban Chỉ đạo.

Ban Tổ chức diễn tập tặng quà các lực lượng

Thiếu tướng Vũ Văn Điền cũng chỉ ra một số mặt còn hạn chế, yêu cầu các cơ quan, địa phương nghiêm túc rút kinh nghiệm, khẩn trương khắc phục; đồng thời, tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện các phương án tác chiến, tăng cường luyện tập nâng cao khả năng phản ứng nhanh trước các tình huống bất ngờ. Đồng chí yêu cầu các địa phương lấy kết quả diễn tập làm cơ sở nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.