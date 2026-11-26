Thiếu tướng Phạm Văn Hùng, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ dự và chỉ đạo cuộc diễn tập.

Thiếu tướng Phạm Văn Hùng, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ phát biểu tại buổi diễn tập

Cùng dự có các đồng chí đại diện Cục Quản trị khu vực miền Nam - Văn phòng Trung ương Đảng; Văn phòng Quốc hội miền Nam, Văn phòng Chính phủ; UBND thành phố Hồ Chí Minh; Văn phòng Thành ủy, Văn phòng UBND TP.HCM; Văn phòng Bộ Công an phía Nam, CATP.HCM, Bộ Tư lệnh TP.HCM... và gần 300 CBCS các đơn vị trực tiếp tham gia diễn tập phương án tác chiến.

Các lực lượng tham gia diễn tập

Phát biểu chỉ đạo tại buổi báo cáo kết quả diễn tập, Thiếu tướng Phạm Văn Hùng biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao CBCS của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, trực tiếp là Phòng Cảnh vệ miền Nam, CATP.HCM, Bộ Tư lệnh TP.HCM cùng các đơn vị liên quan đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, bố trí lực lượng, phương tiện tổ chức luyện tập nghiêm túc, hiệu quả.

Thiếu tướng Phạm Văn Hùng tặng hoa các lực lượng tham gia diễn tập

Đồng chí Phó Tư lệnh cũng nhấn mạnh, việc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tổ chức diễn tập phương án tác chiến xử lý tình huống bảo đảm an ninh, an toàn đối tượng cảnh vệ hoạt động trên địa bàn TP.HCM năm 2026 là dịp để CBCS các đơn vị tham gia diễn tập phát triển toàn diện về mọi mặt, đặc biệt là kỹ năng tác chiến, xử lý các tình huống đột xuất về nghiệp vụ cảnh vệ như: bảo vệ tiếp cận; nghiệp vụ bảo vệ sự kiện, hội nghị; công tác kỹ thuật; lái xe nghiệp vụ... sẵn sàng đáp ứng yêu cầu công tác trong mọi tình huống, nhất là trong bối cảnh, tình hình mới hiện nay.

Trang thiết bị, phương tiện tham gia diễn tập

Trên tinh thần đó, đồng chí Phó Tư lệnh yêu cầu CBCS tham gia diễn tập tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp hiệp đồng tác chiến, góp phần làm nên thành công của buổi báo cáo kết quả diễn tập.

Trước khi vào phần thực binh xử lý tình huống là phần diễu duyệt lực lượng, thiết bị, phương tiện tham gia diễn tập của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ; CATP.HCM và Bộ Tư lệnh TP.HCM.

Hình ảnh ấn tượng trong buổi diễn tập

Đây là những phương tiện chuyên dụng với nhiều tính năng vượt trội, phục vụ hiệu quả công tác bảo vệ sự kiện và địa điểm tổ chức sự kiện; bảo vệ các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước và khách quốc tế khi di chuyển trên đường.

Trong phần thực binh xử lý tình huống, các đại biểu dự đã được xem CBCS Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, CATP.HCM, Bộ Tư lệnh TP.HCM phối hợp xử lý 1 chuỗi tình huống giả định: phát hiện và xử lý valy vô chủ có chứa cơ cấu nổ tại khu vực bảo vệ; phát hiện và xử lý đối tượng dùng thẻ giả trà trộn vào khu vực bảo vệ; phát hiện, xử lý thiết bị bay không người lái tại khu vực bảo vệ; bảo vệ đối tượng cảnh vệ di chuyển về nơi an toàn trước sự tấn công của bọn khủng bố và xử lý sự cố cháy tại khu vực bảo vệ.

Khống chế con tin

Đây đều là những tình huống giả định, có thế xảy ra trong thực tế. Các nội dung, tình huống tại buổi diễn tập phương án tác là cần thiết, sát với thực tiễn, có ý nghĩa quan trọng và cần được tiếp tục thực hiện trong thời gian tới để trau dồi, nâng cao kiến thức, kỹ năng xử lý các tình huống nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, hiệp đồng tác chiến giữa các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ cảnh vệ tại địa phương.