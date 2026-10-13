Diễn tập 'Sư đoàn Bộ binh phòng ngự ở địa hình rừng núi'

Cuộc diễn tập với đề mục “Sư đoàn Bộ binh phòng ngự ở địa hình rừng núi”, trải qua 3 giai đoạn: Chuyển trạng thái SSCĐ, hành quân, trú quân; tổ chức chuẩn bị chiến đấu; thực hành chiến đấu.

Trong diễn tập, Sư đoàn đã chấp hành đúng trình tự chuyển trạng thái SSCĐ; vận dụng linh hoạt lý luận chiến thuật vào thực địa; xử trí tình huống nhanh chóng, chính xác. Ở phần thực binh và bắn đạn thật, các phân đội hiệp đồng chặt chẽ; cán bộ, chiến sĩ nắm chắc yếu lĩnh động tác, làm chủ vũ khí, trang bị.

Ban chỉ đạo diễn tập Quân khu 1 trao quà tặng cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 346 hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập.

Thông qua cuộc diễn tập, Sư đoàn 346 rút ra nhiều kinh nghiệm để vận dụng vào công tác huấn luyện, tác chiến trong tình hình mới, như: Chủ động thích ứng với hình thái tác chiến UAV bầy đàn; rà soát, điều chỉnh công tác ngụy trang, nghi binh, phân tán lực lượng, tổ chức đài quan sát, chế áp điện tử và hỏa lực bắn máy bay bay thấp sát thực tế; kết hợp linh hoạt giữa phương tiện thông tin hiện đại và truyền thống trong môi trường bị can thiệp điện tử, giữ vững thông tin thông suốt; chỉ huy điều hành hỏa lực linh hoạt, tập trung...

Ban chỉ đạo diễn tập Quân khu 1 biểu dương Sư đoàn 346 đã chủ động phối hợp với các cơ quan, địa phương tổ chức thành công cuộc diễn tập, bảo đảm an toàn tuyệt đối.