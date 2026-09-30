Diễn tập sát thực tiễn nâng cao năng lực phòng thủ từ cơ sở

Một tình huống trong khung diễn tập tác chiến của phường Bắc Gia Nghĩa

Bảo đảm diễn tập sát thực tế

Việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp làm thay đổi địa giới hành chính, quy mô địa bàn và phương thức quản lý, điều hành ở cơ sở. Với diện tích tự nhiên hơn 24.200 km², dân số hơn 3,87 triệu người và 124 xã, phường, đặc khu, Lâm Đồng có không gian phát triển rộng, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo “DT-26” nhấn mạnh, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đặt ra yêu cầu ngày càng cao. Vì vậy, xây dựng KVPT vững chắc phải bắt đầu từ cơ sở, trong đó cấp xã giữ vai trò trực tiếp tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và là lực lượng đầu tiên xử lý các tình huống phát sinh về quốc phòng, an ninh.

Thực hiện Chỉ thị số 11 ngày 21/3/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 486 của UBND tỉnh về tổ chức diễn tập tác chiến phòng thủ xã, phường trong KVPT năm 2026, Ban Chỉ đạo diễn tập DT-26 tỉnh tổ chức diễn tập tác chiến trong KVPT Cụm 10. Cụm 10 gồm phường Bắc Gia Nghĩa (Cụm trưởng), phường Nam Gia Nghĩa và các xã Trường Xuân, Thuận An, Quảng Tân. Đây là địa bàn có vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh, đồng thời có các tuyến giao thông kết nối, khu vực đô thị, sản xuất nông nghiệp và địa bàn biên giới.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo diễn tập, những đặc điểm về địa hình, dân cư và yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự đặt ra đòi hỏi cấp ủy, chính quyền các địa phương phải nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành, chủ động xử lý tình huống ngay từ cơ sở. Ngay từ khâu chuẩn bị, các địa phương đã rà soát, bổ sung hệ thống văn kiện tác chiến, phương án huy động lực lượng, phương tiện và kế hoạch hiệp đồng, bảo đảm phù hợp với địa bàn sau sắp xếp.

Tình huống diễn tập: Lực lượng Bộ đội Biên phòng sử dụng kíp UAV tầm gần xử trí tình huống phát hiện phương tiện bay không người lái xâm nhập khu vực biên giới

Điểm mới được thể hiện rõ trong quá trình diễn tập là cơ chế lãnh đạo, điều hành được thực hành xuyên suốt. Khi tình huống phát sinh, cấp ủy tổ chức nhận định, đánh giá, đề ra chủ trương lãnh đạo; chính quyền cụ thể hóa bằng kế hoạch, phương án, mệnh lệnh; cơ quan quân sự, công an cùng các ban, ngành, đoàn thể tham mưu và tổ chức lực lượng thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND phường Bắc Gia Nghĩa Trịnh Anh cho biết, điểm cốt lõi của diễn tập là làm rõ vai trò của cấp ủy, chính quyền trong vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Khi có tình huống, cấp ủy, chính quyền phải nhận định đúng tình hình, xác định chủ trương, biện pháp xử trí và huy động cả hệ thống chính trị cùng tham gia.

Từ thực tiễn diễn tập cho thấy, trọng tâm không chỉ là kiểm tra khả năng thực hành của từng lực lượng mà chuyển sang kiểm nghiệm khả năng vận hành đồng bộ của cả hệ thống chính trị ở cơ sở. Trong đó, Ban chỉ huy quân sự cấp xã tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt tham mưu về quốc phòng, quân sự; tổng hợp tình hình, đề xuất chủ trương, tổ chức chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, huy động lực lượng dân quân và phối hợp với công an, các lực lượng liên quan bảo vệ mục tiêu trọng yếu.

Đồng chí Lê Văn Hoàng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thuận An cho biết, thông qua diễn tập, cấp ủy, chính quyền có điều kiện rà soát, bổ sung các phương án phòng thủ, đồng thời nâng cao năng lực phối hợp giữa các lực lượng, góp phần xây dựng KVPT xã ngày càng vững chắc.

Tình huống giả định diễn tập thực binh xử lý tình huống A3 “Chống tranh chấp, xung đột dân sự trên biên giới”

Tiếp cận phương thức tác chiến hiện đại

Một trong những điểm đáng chú ý của diễn tập Cụm 10 là việc đưa các phương tiện, công nghệ mới vào một số nội dung thực hành. Phương tiện bay không người lái (UAV) được đưa vào tình huống giả định trinh sát, qua đó yêu cầu các lực lượng nâng cao khả năng quan sát, nhận biết, cơ động và phối hợp xử trí. Việc bổ sung các tình huống liên quan đến UAV phản ánh yêu cầu chủ động thích ứng trước sự phát triển của phương thức tác chiến công nghệ cao, đồng thời đặt ra yêu cầu mới đối với công tác huấn luyện, chuẩn bị lực lượng ở cơ sở.

Cùng với đó, Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng truyền hình trực tiếp từ các khu vực diễn tập, thực binh về trung tâm chỉ huy được triển khai, giúp lãnh đạo, chỉ huy theo dõi diễn biến tình huống theo thời gian thực, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

Trung tá Nguyễn Minh Thiệp - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Thuận An cho biết, là địa bàn biên giới, cơ quan quân sự xã phải phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự. Khi có tình huống, lực lượng quân sự phải nhanh chóng tổng hợp, đánh giá tình hình, đề xuất chủ trương, biện pháp xử trí và tổ chức lực lượng phối hợp bảo vệ địa bàn.

Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa và quà động viên các lực lượng tham gia, ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ

Tại các nội dung diễn tập liên quan đến địa bàn biên giới, lực lượng biên phòng cùng các lực lượng tại chỗ được huy động tham gia. Nhân dân cũng được đặt trong phương án huy động nguồn lực, phương tiện phục vụ nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự. Anh Y A Rôn, xã Thuận An chia sẻ, người dân luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi được huy động, phối hợp cùng các lực lượng chức năng giữ vững chủ quyền biên giới và bảo vệ địa bàn.

Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo “DT-26” cho biết, diễn tập tác chiến cấp xã trong khu vực phòng thủ lần này đã làm rõ nhiều vấn đề mới đặt ra sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Việc đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức diễn tập giúp các địa phương rà soát, hoàn thiện phương án phòng thủ, nâng cao khả năng huy động và sử dụng các nguồn lực, thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”. Qua đó, từng bước nâng cao khả năng ứng phó với các tình huống quốc phòng - an ninh và phòng thủ dân sự ngay từ cơ sở. Qua diễn tập, năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền và khả năng hiệp đồng của các lực lượng ở cơ sở được kiểm nghiệm, đồng thời từng bước thích ứng với những phương thức tác chiến hiện đại.

Kết quả diễn tập là cơ sở để tỉnh tiếp tục đánh giá, điều chỉnh phương pháp chỉ đạo, tổ chức và nâng cao chất lượng diễn tập tác chiến cấp xã, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự trong tình hình mới.