Diễn tập sát thực tế, bảo đảm an toàn tuyệt đối

Đại tá Nguyễn Minh Quí, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức diễn tập tỉnh, dự và chỉ đạo cuộc diễn tập.

Đại biểu dự, theo dõi nội dung diễn tập vận hành cơ chế tại khu căn cứ chiến đấu giả định.

Điểm mới của cuộc diễn tập năm nay là việc thực hành xử lý tình huống trên sa bàn, bản đồ. Đây là nội dung mới và khó, đòi hỏi các lực lượng trong khung tập phải chuẩn bị kỹ lưỡng, nắm chắc nguyên tắc, phương án; đồng thời rèn luyện tư duy, khả năng phán đoán và xử trí tình huống linh hoạt, sát thực tiễn.

Đồng chí Trần Văn Liêm, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Phước, điều hành nội dung hội nghị trong tình huống diễn tập.

Đại tá Nguyễn Minh Quí, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức diễn tập tỉnh, đánh giá, nội dung diễn tập của xã Vĩnh Phước bám sát yêu cầu nhiệm vụ và thực tiễn.

Trong quá trình diễn tập, cơ chế vận hành được tổ chức đúng nguyên tắc, chặt chẽ, khoa học. Cấp uỷ, chính quyền địa phương phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Ban chỉ huy quân sự, công an xã cùng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể phối hợp hiệp đồng chặt chẽ trong xử trí các tình huống quốc phòng, an ninh; bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị và phương tiện.

Trung đội Dân quân xã Vĩnh Phước thực hành nội dung diễn tập.

Đặc biệt, phần thực hành thực chiến đấu với đề mục “Trung đội Dân quân chiến đấu (tập kích)” được kết cấu sát với tình hình tại địa phương. Phương án chiến đấu, hiệp đồng giữa các bộ phận trong trung đội chặt chẽ và xử trí các tình huống cơ bản đúng nguyên tắc chiến thuật. Tác phong chỉ huy của cán bộ trung đội rõ ràng, dứt khoát; điều hành linh hoạt, xử trí kịp thời các tình huống phát sinh trong diễn tập.

Đại tá Nguyễn Minh Quí, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức diễn tập tỉnh (thứ hai từ trái sang) và lãnh đạo xã Vĩnh Phước tặng quà động viên lực lượng tham gia thực binh.

“Thông qua cuộc diễn tập, địa phương tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện tác chiến, nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang và hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương”, đồng chí Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, nhấn mạnh./.