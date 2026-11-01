Diễn tập Rummy: Pháp và Anh lần đầu phối hợp năng lực hạt nhân trên không ở Địa Trung Hải

Pháp và Anh vừa tiến hành cuộc diễn tập chung đầu tiên liên quan đến năng lực hạt nhân trên không của Pháp, mang mật danh “Rummy”. Theo Bộ Quân đội Pháp, máy bay Eurofighter Typhoon của Không quân Hoàng gia Anh lần đầu đảm nhiệm vai trò hộ tống cho các máy bay Rafale mô phỏng nhiệm vụ tấn công hạt nhân. Sự kiện được hai nước coi là cột mốc trong hợp tác quốc phòng song phương.

Diễn tập Rummy: diễn biến và lực lượng tham gia

Cuộc diễn tập diễn ra trong hai ngày 20 và 21-10, do lực lượng Không quân chiến lược Pháp (FAS) tổ chức. Các máy bay chiến đấu Rafale xuất phát từ căn cứ không quân Saint-Dizier và mô phỏng nhiệm vụ tấn công hạt nhân trên Địa Trung Hải. Máy bay tiếp nhiên liệu A330 MRTT cũng tham gia diễn tập.

Paris và London có lịch sử hợp tác quốc phòng lâu dài, nhưng đây là lần đầu tiên máy bay Anh tham gia một cuộc diễn tập do FAS tổ chức. Trước đó, Anh chủ yếu đóng vai trò quan sát, đặc biệt là trong cuộc tập trận “Poker” của Pháp.

Vai trò của phía Anh: hỗ trợ thông thường, không chia sẻ quyền kiểm soát

Mức độ tích hợp trong diễn tập còn hạn chế, song có ý nghĩa chính trị rõ rệt. Các phi công Anh không mang vũ khí hạt nhân và không tham gia vào quyết định sử dụng loại vũ khí này, nhưng đã góp phần bảo vệ phương án tấn công.

Sự tham gia của Anh thuộc phạm trù hỗ trợ thông thường cho một hoạt động hạt nhân, gồm hộ tống, bảo vệ và bảo đảm an ninh không phận. Theo nguồn tin, đây không phải là chia sẻ quyền kiểm soát vũ khí. Lực lượng răn đe hạt nhân của Pháp vẫn dựa trên quyết định chủ quyền của Tổng thống Cộng hòa.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Anh và Bộ Quân đội Pháp đều nhấn mạnh cuộc diễn tập được tiến hành theo các quy trình an toàn và an ninh nghiêm ngặt. Mục tiêu là cải thiện sự phối hợp, khả năng tương tác và hiểu biết lẫn nhau giữa lực lượng hai nước.

Thông điệp từ cuộc diễn tập

Theo nhận định của các chuyên gia quân sự, diễn tập đã thử nghiệm một hình thức hợp tác mới, có ý nghĩa chính trị vượt xa việc các máy bay chiến đấu bay trên Địa Trung Hải. Ngoài mục đích huấn luyện, “Rummy” còn gửi thông điệp tới các đồng minh châu Âu và những đối thủ tiềm năng.

Thông điệp này nhấn mạnh tính bổ sung giữa Pháp và Anh, cũng như khả năng hợp tác mà không từ bỏ quyền tự chủ chiến lược của mỗi nước.

Máy bay chiến đấu Rafale của Pháp (phía trên) và Eurofighter Typhoon của Không quân Hoàng gia Anh (phía dưới) trong diễn tập “Rummy”. Ảnh: Bộ Quân đội Pháp

Cơ sở pháp lý: Tuyên bố Northwood

Diễn tập “Rummy” là một phần của Tuyên bố Northwood, do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer ký ngày 10-7-2025. Văn kiện này là cơ sở thúc đẩy hợp tác hạt nhân giữa hai nước. Tuyên bố quy định sự phối hợp về chiến lược và học thuyết trước những mối đe dọa mới, đồng thời duy trì tính độc lập và chủ quyền hoàn toàn của cấu trúc chỉ huy mỗi quốc gia.

Bộ trưởng Quân đội và Cựu chiến binh Pháp Catherine Vautrin ca ngợi thành công của diễn tập. Bà coi đây là cột mốc quan trọng, thể hiện sự phối hợp và cam kết của hai cường quốc hạt nhân châu Âu đối với an ninh khu vực và khả năng răn đe đáng tin cậy.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wes Streeting khẳng định: “Trong một thế giới ngày càng nguy hiểm, Anh và Pháp luôn đoàn kết, cam kết bảo đảm an ninh châu Âu. Thực tế đã chứng minh, duy trì khả năng răn đe giúp gìn giữ hòa bình qua nhiều giai đoạn”.

Quy mô kho vũ khí hạt nhân

Theo Le Monde, Pháp chi khoảng 5,6 tỷ euro mỗi năm để duy trì kho vũ khí hạt nhân lớn thứ tư thế giới. Kho vũ khí này gồm 290 đầu đạn có thể được phóng từ tàu ngầm hoặc máy bay.

Sáng kiến mở rộng diễn tập chung với đối tác châu Âu

Trước đó, ngày 2-3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố Paris sẽ mở rộng kho vũ khí hạt nhân. Ông cũng khởi xướng sáng kiến mời các đối tác châu Âu tham gia các cuộc diễn tập chung. Theo sáng kiến này, Pháp sẽ xem xét khả năng triển khai tạm thời các khí tài có năng lực hạt nhân trên lãnh thổ những nước tham gia.

Đến nay, các quốc gia đã tham gia hoặc bày tỏ quan tâm đến sáng kiến gồm Ba Lan, Hà Lan, Bỉ, Hy Lạp, Thụy Điển, Đan Mạch, Na Uy và Phần Lan.