Diễn tập phương án phòng, chống khủng bố, giải cứu con tin trên các tuyến đường sắt đô thị

Tình huống giả định khủng bố bắt cóc con tin trên tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Cầu Giấy. Ảnh: Duy Khánh

Ngày 30-9, Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) phối hợp với Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1 và Phòng An ninh nội địa (PA02), Công an thành phố Hà Nội tổ chức diễn tập phương án phòng, chống khủng bố tại Ga Nhổn, thuộc tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn Nhổn - Cầu Giấy.

Tham dự chương trình có đại diện Bộ Tư lệnh Cảnh sát đặc nhiệm, Công an thành phố Hà Nội, Sở Xây dựng Hà Nội, Văn phòng UBND thành phố cùng các cơ quan, đơn vị liên quan.

Tại khu vực Ga Nhổn - Depot Nhổn, các lực lượng tổ chức diễn tập phương án tác chiến phòng, chống khủng bố, giải cứu con tin và xử lý tình huống liên quan đến bom, mìn, chất nổ trên tuyến đường sắt đô thị số 3.

Lực lượng cảnh sát diễn tập tình huống khống chế các đối tượng khủng bố. Ảnh: Duy Khánh

Nội dung diễn tập tập trung kiểm tra công tác chỉ huy, điều hành và cơ chế phối hợp giữa các lực lượng; khả năng huy động nhân lực, phương tiện và xử lý các tình huống giả định. Qua đó, nâng cao năng lực ứng phó, bảo đảm an ninh, an toàn cho hành khách, nhân viên, công trình và hoạt động vận hành đường sắt đô thị.

Lực lượng chức năng diễn tập tình huống xử lý bom mìn trên metro. Ảnh: Duy Khánh

Cùng với diễn tập, Hà Nội Metro phối hợp tổ chức tập huấn về bảo đảm an ninh, trật tự và phòng, chống khủng bố trong hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng đường sắt đô thị tại Depot Phú Lương, thuộc tuyến 2A Cát Linh - Hà Đông.

Cán bộ, nhân viên Hà Nội Metro được cập nhật kiến thức pháp luật, nâng cao nhận thức và kỹ năng phối hợp, xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Theo Hà Nội Metro, diễn tập và tập huấn là cơ sở để các đơn vị đánh giá, rà soát, bổ sung và hoàn thiện phương án, quy trình phối hợp; nâng cao tính chủ động và khả năng ứng phó với các tình huống liên quan đến an ninh, an toàn trên hệ thống đường sắt đô thị.

Buổi diễn tập thành công tốt đẹp, góp phần nâng cao năng lực bảo đảm an ninh, trật tự trên các tuyến metro. Ảnh: Duy Khánh

Bảo đảm an ninh, an toàn là nhiệm vụ xuyên suốt trong hoạt động vận hành của Hà Nội Metro, góp phần duy trì dịch vụ vận tải hành khách công cộng ổn định, an toàn, thuận tiện.