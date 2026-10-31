Diễn tập phương án phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp Bộ tại công ty hóa dầu

Sáng 31/10, tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hóa dầu Long Sơn (LSP), xã Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công an phối hợp UBND Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp Bộ.

Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp Bộ tại Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP), xã Long Sơn, TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Theo phương án diễn tập, tình huống giả định bắt đầu từ sự cố sét đánh gây cháy, nổ tại bồn chứa Butene-1 làm hư hỏng các bồn chứa xăng lân cận, gây cháy lan và sập đổ công trình, nhiều công nhân mắc kẹt. Cùng thời điểm, tại cầu cảng xảy ra sự cố tràn Naphtha, cháy trên tàu và mặt biển; tại khu vực nhà máy phụ trợ xảy ra tai nạn giao thông làm rò rỉ axit Clohydric (HCl), đe dọa sức khỏe người lao động và môi trường.

Trước tình huống giả định vượt quá khả năng ứng phó ban đầu, các lực lượng triển khai đồng thời nhiệm vụ chữa cháy, cứu người mắc kẹt, cứu nạn trên biển, cấp cứu y tế, kiểm soát rò rỉ hóa chất và ngăn ngừa ô nhiễm môi trường. Trung tâm chỉ huy thống nhất được thiết lập, phân chia khu vực tác chiến, điều phối lực lượng Công an, Quân đội, Cảnh sát biển, y tế, hàng hải và các đơn vị liên quan. Các phương tiện chuyên dụng như xe chữa cháy, xe thang, robot chữa cháy, tàu, ca nô chữa cháy và thiết bị ứng phó sự cố hóa chất được huy động tham gia xử lý.

Cuộc diễn tập huy động 2.571 người, 147 phương tiện và 6 động vật nghiệp vụ; trong đó có 27 xe chữa cháy, 23 xe chỉ huy, 8 xe thang, 5 xe cứu nạn, cứu hộ, 12 xe cứu thương, 6 robot chữa cháy và 8 tàu chữa cháy.

Lực lượng tham gia gồm các đơn vị thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Công an thành phố Đồng Nai, Công an tỉnh Tây Ninh cùng các cơ quan chức năng, lực lượng hàng hải, y tế và doanh nghiệp liên quan.

Hiệp đồng các lực lượng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp Bộ tại Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Phát biểu tại buổi diễn tập, ông Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Thành phố là trung tâm kinh tế lớn của cả nước, có hoạt động công nghiệp, thương mại, dịch vụ, logistics và năng lượng phát triển mạnh. Cùng với những điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, Thành phố cũng đối mặt với nhiều nguy cơ cháy, nổ, sự cố, tai nạn, nhất là tại các cơ sở sản xuất công nghiệp, kho chứa hóa chất, xăng dầu, khí đốt và công trình có tính chất nguy hiểm cao.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hóa dầu Long Sơn là cơ sở công nghiệp đặc thù, đòi hỏi yêu cầu cao về an toàn trong hoạt động sản xuất, vận hành và ứng phó sự cố. Nếu xảy ra cháy, nổ hoặc sự cố nghiêm trọng, hậu quả có thể ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe con người, tài sản, môi trường và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Do đó, công tác chỉ huy, huy động và phối hợp các lực lượng ứng phó phải được chuẩn bị chặt chẽ.

Lãnh đạo Thành phố đề nghị các lực lượng chấp hành nghiêm sự chỉ huy, điều hành thống nhất của Ban Chỉ đạo diễn tập; phát huy tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp và khả năng hiệp đồng; bảo đảm an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Sau diễn tập, các cơ quan, đơn vị tập trung đánh giá chất lượng chỉ huy, điều hành, khả năng phối hợp, huy động lực lượng, phương tiện và hiệu quả xử lý tình huống để kịp thời bổ sung, hoàn thiện phương án ứng phó. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hóa dầu Long Sơn tiếp tục nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện nghiêm quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy, thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống, phương tiện và duy trì lực lượng chữa cháy cơ sở.

Nạn nhân khẩn trương được đưa khỏi hiện trường. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Tại buổi diễn tập, Thiếu tướng Dương Đức Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (C07), Bộ Công an nhấn mạnh, Long Sơn được lựa chọn làm địa điểm diễn tập bởi đây là nơi tập trung nhiều nguy cơ phức tạp như khí hóa lỏng, xăng dầu, hóa chất độc, cầu cảng và mặt biển. Khi xảy ra sự cố lớn, không một lực lượng hay địa phương nào có thể tự mình xử lý mà cần cơ chế phối hợp, huy động liên ngành, liên vùng hiệu quả.

Cuộc diễn tập có quy mô và độ khó cao, với tình huống nổ, cháy liên hoàn xảy ra đồng thời tại khu vực bồn bể, cầu cảng, mặt biển và khu vực rò rỉ hóa chất độc. Lực lượng được huy động qua bốn cấp, từ cơ sở đến chi viện của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các địa phương lân cận. Qua đó, kiểm tra khả năng kết nối thông tin, huy động kịp thời và chỉ huy thống nhất khi nhiều lực lượng cùng tham gia xử lý sự cố.

Thiếu tướng Dương Đức Hải đề nghị UBND Thành phố Hồ Chí Minh quan tâm xây dựng bản đồ rủi ro cháy, nổ, hóa chất trên toàn địa bàn; hoàn thiện phương án ứng phó sự cố cấp Thành phố theo hướng liên ngành, liên vùng, trên cả đất liền và trên biển, tính đến những tình huống sự cố kết hợp thiên tai. Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, tăng cường hậu kiểm, kiểm tra theo mức độ rủi ro, tập trung vào các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao; đồng thời đưa công tác huấn luyện, thực tập, kể cả thực tập không báo trước, thành nền nếp thường xuyên.

Tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình luyện tập, tổng duyệt và thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Dịp này, UBND Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng Bằng khen cho 13 tập thể và 41 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình luyện tập, tổng duyệt và thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hóa dầu Long Sơn.