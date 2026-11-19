Cảnh sát PCCC và CNCH phổ biến, hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống cháy nổ và thoát nạn cho cán bộ, viên chức Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng.

Chương trình thu hút hơn 200 cán bộ, viên chức, người lao động của bệnh viện tham gia nghe tuyên truyền và 30 người trực tiếp tham gia diễn tập thực binh. Trong đó, lực lượng nòng cốt là Đội PCCC và CNCH cơ sở gồm 25 thành viên.

Tại buổi tập huấn, cán bộ Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CC&CNCH) Khu vực 5 đã phổ biến các quy định pháp luật hiện hành về công tác PCCC; đồng thời phân tích tình hình cháy, nổ thời gian gần đây cùng những nguy cơ tiềm ẩn trong môi trường khám, chữa bệnh liên quan đến hệ thống điện, thiết bị sử dụng pin lithium-ion, nguồn lửa và nguồn nhiệt.

Bên cạnh đó, nhân viên y tế được hướng dẫn trực tiếp quy trình kiểm tra, bảo quản, thao tác thành thạo bình chữa cháy xách tay cùng các phương tiện chữa cháy tại chỗ và kỹ năng thoát nạn an toàn trong môi trường nhiều khói, khí độc.

Cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 5 triển khai kỹ thuật cứu nạn, dùng cáng đưa nạn nhân mắc kẹt trong khu vực giả định xảy ra cháy ra nơi an toàn để sơ cấp cứu.

Ngay sau phần lý thuyết, các lực lượng bước vào phần thực hành diễn tập với tình huống giả định xảy ra cháy do chập điện quạt tại khu vực phòng khám bệnh tầng 2 (số 77 Đinh Gia Trinh, phường Hòa Xuân). Chất cháy chủ yếu là gỗ, vải, giấy, nhựa tổng hợp, có nguy cơ cháy lan sang các khu vực lân cận. Thời điểm xảy ra sự cố, tại hiện trường có 20 nhân viên bệnh viện cùng bệnh nhân, trong đó 2 bệnh nhân bị bất tỉnh mắc kẹt bên trong.

Ngay khi phát hiện đám cháy, Đội PCCC và CNCH cơ sở đã kích hoạt phương châm “4 tại chỗ”, nhanh chóng phân công nhiệm vụ cho các tổ: phát tín hiệu báo động toàn viện, ngắt điện khu vực cháy và báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC chuyên nghiệp qua số 114. Đồng thời, lực lượng tại chỗ dùng loa hướng dẫn, sơ tán 20 người thoát ra ngoài an toàn; vận hành máy bơm chữa cháy cơ sở, dùng bình chữa cháy xách tay, triển khai 2 lăng phun nước từ họng nước vách tường để khống chế ngọn lửa, ngăn cháy lan và di chuyển tài sản đến khu vực tập kết an toàn.

Nhận được tin báo, Đội CC&CNCH Khu vực 5 đã điều động 1 xe chỉ huy cùng 2 xe chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường. Lực lượng Cảnh sát PCCC chuyên nghiệp nhanh chóng tiếp nhận quyền chỉ huy, triển khai đội hình phun nước làm mát, dập tắt hoàn toàn đám cháy; đồng thời cử tổ trinh sát tiếp cận, giải cứu thành công 2 nạn nhân bất tỉnh mắc kẹt ra ngoài để sơ cấp cứu kịp thời.

Phát biểu tại cuộc họp rút kinh nghiệm sau buổi diễn tập, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đánh giá cao công tác chuẩn bị chu đáo, tinh thần nghiêm túc và khả năng phối hợp nhịp nhàng giữa lực lượng PCCC cơ sở của bệnh viện với lực lượng chuyên nghiệp.

Đây là hoạt động thường niên có ý nghĩa thiết thực nhằm trang bị kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ, thoát hiểm và sử dụng thành thạo phương tiện chữa cháy ban đầu. Qua đó, chương trình góp phần củng cố năng lực tổ chức, chỉ huy, tác chiến tại chỗ, bảo đảm an toàn tính mạng cho bệnh nhân, nhân viên y tế cùng tài sản của bệnh viện.