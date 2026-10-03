Diễn tập phương án PCCC và CNCH nhà ở kết hợp kinh doanh tại phường Nghĩa Đô năm 2026

Dự buổi diễn tập có đồng chí Hoàng Trung Kiên - Phó Chủ tịch UBND phường, thượng tá Vũ Tuấn Anh - Trưởng CAP, Trung tá Trịnh Văn Chiến - Phó trưởng CAP, cùng Ban Chỉ huy Đội CS PCCC và CNCH khu vực số 11 và nhiều lực lượng, phương tiện tại địa bàn.

Đồng chí Hoàng Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND phường Nghĩa Đô phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Hoàng Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND phường nhấn mạnh: Phường Nghĩa Đô là địa bàn tập trung đông dân cư, nhiều loại hình nhà ở, đòi hỏi công tác PCCC và CNCH phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, thực chất, không chỉ trông chờ vào lực lượng chuyên nghiệp mà cần phải có sự tham gia của cả hệ thống chính trị và mỗi người dân. Vì vậy hoạt động thực tập chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được xem là cơ hội để các lực lượng và nhân dân trực tiếp quan sát, thực hành, rút kinh nghiệm về cách xử lý tình huống. Qua đó nâng cao khả năng phối hợp giữa lực lượng chuyên nghiệp với lực lượng tại cơ sở và từng bước hình thành kỹ năng xử lý tình huống PCCC trong cộng đồng.

Điểm diễn tập là cơ sở nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh dịch vụ ăn uống (Lẩu ếch Dika) tại số 47 đường Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô. Đây là công trình 4 tầng nổi có diện tích mặt bằng 55 mét vuông kết cấu khép kín với 1 cầu thang bộ hở – loại hình nhà ở tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn PCCC phổ biến tại các đô thị lớn.

Hình ảnh diễn tập PCCC- CNCH

Tình huống giả định đặt ra vào hồi 8 giờ 00 phút cùng ngày, do bất cẩn trong quá trình cất xe máy tại tầng 1, tàn thuốc lá của người dân đã bắt cháy vào lượng xăng rò rỉ dưới sàn. Tụ điểm cháy bùng phát dữ dội do tác động từ các chất dễ cháy như nhựa, cao su, xăng dầu. Khói độc và bức xạ nhiệt lớn lan nhanh theo cầu thang bộ lên các tầng trên chỉ sau vài phút, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người dân. Lúc này, có 3 nạn nhân bị mắc kẹt tại khu vực hành lang tầng 2, không thể tự thoát hiểm.

Lực lượng tại chỗ đã nhanh chóng phát tín hiệu báo động, triển khai các biện pháp chữa cháy ban đầu

Ngay khi phát hiện sự cố, người dân đi đường đã tri hô và gọi điện báo cháy. Lực lượng PCCC tại chỗ lập tức gõ kẻng báo động, triển khai phương châm "4 tại chỗ" (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, vật tư hậu cần tại chỗ) để tiếp cận đám cháy và hướng dẫn thoát nạn ban đầu.

Lực lượng y tế kịp thời hỗ trợ người bị nạn đi cấp cứu

2 xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sỹ nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai phương án chữa cháy

Đồng thời, UBND phường Nghĩa Đô đã huy động tổng lực 145 người bao gồm: Công an phường, Ban chỉ huy Quân sự phường, Đội dân phòng, Bảo vệ ANTT cơ sở, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Y tế phường và Công ty Điện lực Ba Đình... cùng 2 xe ô tô chuyên dụng, máy bơm chữa cháy khiêng tay và đầy đủ thiết bị cứu nạn hiện đại.

Dưới sự chỉ đạo chung của Trung tá Trịnh Văn Chiến - Phó trưởng Công an phường Nghĩa Đô, các đơn vị đã phối hợp nhịp nhàng: Lực lượng Điện lực nhanh chóng ngắt điện khu vực để bảo đảm an toàn; Lực lượng Công an và Quân sự phân luồng giao thông trên tuyến đường Nguyễn Văn Huyên, phong tỏa hiện trường và giữ gìn an ninh trật tự; Lực lượng Cứu nạn và Y tế đeo mặt nạ lọc độc, tiếp cận tầng 2 bằng các biện pháp nghiệp vụ, đưa 3 nạn nhân mắc kẹt ra ngoài an toàn và sơ cứu kịp thời.

Lực lượng Chữa cháy: Triển khai máy bơm, vòi phun nước áp lực cao khống chế hoàn toàn ngọn lửa, không để cháy lan sang các hộ dân xung quanh.

Buổi diễn tập diễn ra nghiêm túc và bảo đảm an toàn tuyệt đối về người cũng như phương tiện. Sự thành công của buổi thực luyện giúp các lực lượng nắm rõ chức năng, nhiệm vụ, nâng cao kỹ năng sử dụng trang thiết bị chữa cháy tại địa bàn dân cư.

Theo đại diện UBND phường Nghĩa Đô, đợt diễn tập lần này không chỉ dừng lại ở việc tổng duyệt phương án tác chiến mà còn là hình thức tuyên truyền trực quan sinh động nhất. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các chủ cơ sở kinh doanh và từng người dân trong công tác phòng ngừa sự cố cháy nổ. Sau buổi diễn tập, mô hình phối hợp này sẽ tiếp tục được triển khai nhân rộng trên toàn địa bàn phường đối với nhiều loại hình cơ sở khác nhau.