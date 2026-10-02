Diễn tập phương án chữa cháy xe điện ở Thanh Hóa

Dự và chỉ đạo buổi diễn tập có đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh cùng các lực lượng tham gia.

Clip tại buổi diễn tập.

Tại buổi diễn tập, các đại biểu và lực lượng chức năng theo dõi phóng sự giới thiệu cơ chế xử lý, chỉ huy, điều hành và mô phỏng tình huống cháy, sự cố, tai nạn. Trên cơ sở đó, các lực lượng triển khai phương án xử lý theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Đại biểu tham dự buổi diễn tập.

Tình huống giả định đặt ra vào 8h30 ngày 2/10/2026, một ô tô điện sử dụng pin Lithium-ion tại tầng hầm Trung tâm thương mại AEON MALL Thanh Hóa xảy ra cháy do đoản mạch hệ thống điện, dẫn đến mất ổn định nhiệt của bộ pin. Thời điểm xảy ra sự cố, hệ thống chữa cháy tự động và hệ thống hút khói tại tầng hầm đang được bảo dưỡng kỹ thuật nên không hoạt động.

Tình huống giả định đặt ra là một ô tô điện sử dụng pin Lithium-ion tại tầng hầm Trung tâm thương mại AEON MALL Thanh Hóa xảy ra cháy do đoản mạch hệ thống điện.

Khu vực tầng hầm có diện tích khoảng 30.000m², tập trung số lượng lớn phương tiện giao thông cơ giới. Do đám cháy liên quan đến pin Lithium-ion có nguy cơ phát triển nhanh, nhiệt độ cao, phát sinh khói, khí độc và nguy cơ phát nổ, ngọn lửa nhanh chóng lan sang một số phương tiện đỗ gần đó.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai đội hình chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Trước tình huống phức tạp, lực lượng PCCC cơ sở khẩn trương tổ chức báo động, hướng dẫn người dân thoát nạn, sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ và thông báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

Ngay sau khi nhận được tin báo, các lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai đội hình chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; tổ chức khoanh vùng, ngăn cháy lan, cứu người, cứu tài sản và xử lý các tình huống phát sinh. Quá trình triển khai phương án đặt ra yêu cầu phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, bảo đảm an toàn cho người tham gia chữa cháy.

Ban Chỉ đạo đánh giá các lực lượng tham gia cơ bản bám sát kịch bản, triển khai phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ bảo đảm an toàn về người, phương tiện và trang thiết bị.

Kết thúc diễn tập, Ban Chỉ đạo đánh giá các lực lượng tham gia cơ bản bám sát kịch bản, thực hiện đúng yêu cầu đề ra. Công tác phối hợp, chỉ huy, điều hành và triển khai phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ được thực hiện theo quy trình, bảo đảm an toàn về người, phương tiện và trang thiết bị.

Phát biểu tại buổi diễn tập, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ của Công an tỉnh, các sở, ngành, địa phương, Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam, Chi nhánh Thanh Hóa và toàn thể nhân viên trong công tác chuẩn bị, tổ chức diễn tập.

Đồng chí Mai Xuân Liêm nhấn mạnh, công tác chuẩn bị và tổ chức diễn tập PCCC và CNCH có ý nghĩa thiết thực, góp phần bảo đảm an toàn khi trung tâm thương mại đi vào vận hành. Qua đó, yêu cầu các lực lượng chuyên môn, nhất là lực lượng PCCC và CNCH tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, khả năng xử lý tình huống, chủ động triển khai các phương án tại AEON MALL Thanh Hóa cũng như các cơ quan, đơn vị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát, hoàn thiện phương án PCCC và CNCH, chú trọng những tình huống có nguy cơ cao; nâng cao kỹ năng phối hợp, chỉ huy, điều hành giữa các lực lượng, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi xảy ra sự cố.