Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Lai Châu năm 2026

Các đại biểu dự diễn tập.

Dự diễn tập có đồng chí Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập phương án chữa cháy và CNCH tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; Công an tỉnh; các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức, Ban Chỉ huy và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo diễn tập; đại diện UBND các xã, phường, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp…

Đồng chí Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu khai mạc diễn tập.

Phát biểu tại cuộc diễn tập, đồng chí Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, công tác PCCC và CNCH có vai trò đặc biệt quan trọng, gắn trực tiếp với nhiệm vụ bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản của nhân dân và nhà nước; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội và tạo môi trường ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Việc tổ chức diễn tập hôm nay có ý nghĩa hết sức thiết thực. Đây không đơn thuần là một hoạt động thực hành nghiệp vụ, mà là dịp để kiểm tra một cách toàn diện năng lực lãnh đạo, chỉ huy, điều hành; khả năng tiếp nhận, xử lý thông tin; huy động lực lượng, phương tiện và tổ chức phối hợp, hiệp đồng giữa các cơ quan, đơn vị khi xảy ra tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn phức tạp cần huy động nhiều lực lượng tham gia. Đây cũng là dịp để nâng cao hơn nữa nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và toàn thể nhân dân đối với công tác PCCC và CNCH.

Đông đảo lực lượng tham gia diễn tập.

Tại buổi diễn tập, các lực lượng, phương tiện đã tham gia diễn tập phương án chữa cháy và CNCH với tình huống giả định xảy ra cháy tại tầng hầm để xe Nhà E và cháy lan ra khu vực xung quanh. Ngay sau khi phát hiện cháy, cán bộ, nhân viên làm việc tại tòa nhà nhanh chóng kích hoạt hệ thống báo cháy, khẩn trương thông báo cho cán bộ, nhân viên đang làm việc trong tòa nhà di chuyển ra ngoài. Đồng thời lực lượng chữa cháy tại chỗ triển khai biện pháp chữa cháy.

Tuy nhiên, do sự cố cháy bất ngờ xảy ra, đám cháy lan nhanh, lượng khói và khí độc xuất hiện với mật độ lớn, nhiều người mắc kẹt, vượt quá khả năng chữa cháy của lực lượng cơ sở. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh nhanh chóng huy động lực lượng, phương tiện chữa cháy. Sau 1 thời gian, đám cháy vẫn không thể dập tắt. Lãnh đạo Công an tỉnh đã báo cáo lên lãnh đạo UBND tỉnh tăng cường lực lượng hỗ trợ. Tỉnh đã chỉ đạo các phòng thuộc Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế, các doanh nghiệp cùng lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự của 2 phường: Đoàn Kết và Tân Phong hỗ trợ. Các lực lượng nhanh chóng phối hợp triển khai phương án CNCH, tổ chức tổng tấn công, khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Các lực lượng diễn tập phương án chữa cháy và CNCH tỉnh Lai Châu năm 2026.

Cuộc diễn tập thành công tốt đẹp theo đúng kế hoạch, đạt các mục tiêu đề ra, đảm bảo an toàn về lực lượng, phương tiện tham gia diễn tập. Biểu dương tinh thần trách nhiệm của các lực lượng tham gia diễn tập, Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh đã tặng quà cho các lực lượng; Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, tổ chức diễn tập.