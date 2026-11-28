Theo tình huống giả định, đám cháy bất ngờ phát sinh tại khu vực bên ngoài bệnh viện, có nguy cơ lan rộng, ảnh hưởng đến hoạt động khám, chữa bệnh và đe dọa an toàn của bệnh nhân, nhân viên y tế. Khi phát hiện cháy, lực lượng PCCC cơ sở nhanh chóng phát tín hiệu báo động, thông báo cho nhân viên y tế, người bệnh và thân nhân biết để tổ chức thoát nạn theo các lối thoát hiểm.

Tình huống giả định phát sinh đám cháy ngoài Bệnh viện Thuận Mỹ ITO Đồng Nai, phường Trấn Biên Ảnh: Lê Duy

Cùng lúc, lực lượng PCCC cơ sở triển khai phương tiện chữa cháy tại chỗ, sử dụng lăng vòi chữa cháy và các thiết bị được trang bị để xử lý đám cháy ban đầu, hạn chế cháy lan; đồng thời gọi điện báo tin cho lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố qua số điện thoại 114.

Lực lượng chữa cháy cơ sở nhanh chóng xử lý cháy ban đầu. Ảnh: Lê Duy

Tiếp nhận tin báo, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 1 điều động 2 xe chữa cháy cùng 12 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường. Tại đây, lực lượng chuyên nghiệp phối hợp với lực lượng tại chỗ triển khai đội hình chữa cháy, sử dụng phương tiện, thiết bị chuyên dụng tiếp cận khu vực xảy ra cháy, tổ chức phun nước dập lửa và kiểm soát nguy cơ cháy lan.

Thực hiện tình huống giả định, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp nhanh chóng tiếp cận hiện trường, chia mũi chữa cháy các hướng nhằm dập tắt không để cháy lan. Ảnh: Lê Duy

Bên cạnh nhiệm vụ chữa cháy, các lực lượng phối hợp rà soát, tìm kiếm người còn mắc kẹt, hỗ trợ đưa đến khu vực an toàn và bảo đảm an ninh, trật tự tại hiện trường.

Theo tình huống diễn tập, lực lượng chức năng nhanh chóng cứu người bị mắc kẹt đưa đến nơi an toàn. Ảnh: Lê Duy

Buổi diễn tập nhằm kiểm tra khả năng xử lý tình huống của lực lượng PCCC cơ sở, sự phối hợp giữa bệnh viện với lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp; đồng thời giúp nhân viên y tế nâng cao kỹ năng báo động, hướng dẫn thoát nạn và sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu khi xảy ra sự cố.