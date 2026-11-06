Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh năm 2026

Các đại biểu dự khai mạc diễn tập.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Cục Công tác chính trị, Trường Đại học PCCC (Bộ Công an); lãnh đạo Công an tỉnh các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hưng Yên, Thanh Hoá, Phú Thọ; các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạoPCCC và CHCN tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và các xã, phường; đại diện lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 tại Ninh Bình; Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định và trên 1 nghìn thành viên thuộc các lực lượng tham gia trực tiếp diễn tập.

Đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH tỉnh phát biểu tại buổi diễn tập.

Phát biểu khai mạc buổi diễn tập, đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH tỉnh nhấn mạnh: Thời gian qua, mặc dù công tác PCCC và CNCH đã được các cấp, ngành quan tâm triển khai, song, tình hình cháy, nổ trên địa bàn cả nước vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, gây thiệt hại về người và tài sản. Trên địa bàn tỉnh, mặc dù tình hình cơ bản được kiểm soát nhưng nguy cơ cháy, nổ vẫn luôn hiện hữu, với tốc độ đô thị hoá ngày càng cao, các khu đô thị, khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và công trình tập trung đông người ngày càng phát triển.

Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH, từ phòng ngừa, kiểm tra, giám sát đến chuẩn bị lực lượng, phương tiện và phương án xử lý các tình huống khi cháy, nổ xảy ra.

Nhận thức rõ điều đó, thời gian qua, UBND tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo củng cố lực lượng, đầu tư phương tiện, trang thiết bị, nâng cao năng lực chữa cháy, CNCH; tăng cường phối hợp, hiệp đồng giữa công an, quân đội, các sở, ban, ngành, địa phương về các lực lượng liên quan, phát huy hiệu quả theo đúng phương châm “4 tại chỗ”.

Việc lựa chọn Bệnh viện Đa khoa Nam Định làm địa điểm tổ chức diễn tập có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là cơ sở khám, chữa bệnh tập trung đông người, có nhiều bệnh nhân đang điều trị, trong đó không ít còn hạn chế về khả năng vận động, phụ thuộc vào sự hỗ trợ của nhân viên y tế khi xảy ra tình huống khẩn cấp về cháy, nổ.

Vì vậy, công tác chữa cháy, CNCH tại đây không chỉ đòi hỏi khả năng xử lý nhanh, hiệu quả đám cháy mà còn đặt ra yêu cầu rất cao về tổ chức sơ tán, cứu người, bảo vệ tài sản, trang, thiết bị y tế và bảo đảm hoạt động khám, chữa bệnh. Cuộc diễn tập cũng là dịp để kiếm tra năng lực chỉ huy, điều hành, khả năng huy động, phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng, qua đó nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó với những tình huống phức tạp có thể xảy ra.

Để cuộc diễn tập đạt kết quả cao nhất, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các lực lượng tham gia diễn tập nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm kịch bản, phương án đã được phê duyệt; tổ chức triển khai nhiệm vụ khẩn trương, chính xác, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện và trang thiết bị trong suốt quá trình diễn tập. Phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng; phát huy vai trò chỉ huy, điều hành thống nhất; xử lý các tình huống linh hoạt, quyết đoán, sát thực tế, bảo đảm hiệu quả cao nhất trong công tác chữa cháy, cứu người và cứu tài sản.

Sau diễn tập, giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm, kịp thời bổ sung, hoàn thiện các phương án chữa cháy, CNCH, nhất là tại các cơ sở có nguy cơ cao, tập trung đông người. Các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH; tăng cường kiểm tra, chủ động khắc phục ngay nguy cơ mất an toàn, củng cố lực lượng, phương tiện tại chỗ, nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó với các tình huống xảy ra.

Đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH tỉnh tặng hoa chúc mừng diễn tập.

Theo kịch bản giả định: Vào khoảng 15 giờ 30 phút (một ngày giả định), xảy ra cháy tại tầng 4 nhà D của Bệnh viện Đa khoa Nam Định do chập điện hệ thống điều hòa trung tâm. Hệ thống cảnh báo cháy sớm, báo cháy tự động và hệ thống chữa cháy tự động đang trong quá trình duy tu, bảo dưỡng, không hoạt động nên đám cháy đã nhanh chóng bùng phát, lan rộng. Khi có người phát hiện ra cháy, đã hô hoán báo động và sử dụng bình chữa cháy để dập cháy nhưng đám cháy đã lan rộng ngoài khả năng khống chế. Lúc này, lực lượng PCCC và CNCH của cơ sở đã nhanh chóng có mặt, sử dụng các phương tiện, thiết bị chữa cháy được trang bị tại Bệnh viện để ngăn chặn đám cháy.

Tuy nhiên, do có nhiều vật dụng dễ cháy nên đám cháy vẫn tiếp tục phát triển, khói lửa bao trùm toàn bộ khu vực nhà D, xâm nhập vào buồng thang bộ và có khả năng cháy lan sang khu vực nhà C của bệnh viện, gây nguy hiểm đến tính mạng, sức khoẻ của nhân viên y tế, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân tại toà nhà. Thời điểm xảy ra cháy có khoảng 600 người đang có mặt tại tòa nhà, gồm có 100 cán bộ, nhân viên, 500 bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

Lực lượng PCCC và CNCH cơ sở đã nhanh chóng tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ người dân, bệnh nhân và những người có mặt tại tòa nhà cũng như các khu vực lân cận thoát nạn, di chuyển đến nơi an toàn. Cùng với việc triển khai nhanh chóng, quyết liệt các biện pháp chữa cháy và CNCH, lãnh đạo Bệnh viện, chính quyền cơ sở, các lực lượng chức năng cũng khẩn trương báo cáo lãnh đạo, ngành chức năng cấp trên.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh và đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH tỉnh để điều động lực lượng, phương tiện nhanh chóng tới hiện trường thành lập sở chỉ huy và triển khai đội hình chữa cháy; phối hợp tổ chức cứu nạn, nhanh chóng, kịp thời khống chế dập tắt đám cháy và CNCH người và tài sản an toàn.

Đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu và trực tiếp tham gia diễn tập.

Đại tá Nguyễn Minh Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu và trực tiếp tham gia diễn tập.

Kết thúc diễn tập, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, huấn luyện và trực tiếp tham gia diễn tập phương án chữa cháy và CNCH cấp tỉnh năm 2026 đã được Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Y tế biểu dương, khen thưởng.

Sở Chỉ huy chỉ đạo công tác chữa cháy, tìm kiếm và cứu nạn, cứu hộ.

Các lực lượng tiến hành giải cứu nạn nhân ra khỏi đám cháy.