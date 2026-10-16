Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp Thành phố tại Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn

Sáng 16/10, UBND TPHCM tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) cấp Thành phố năm 2026 tại Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn, tỉnh lộ 44, xã Long Điền.

Các đại biểu tham dự buổi diễn tập

Tham dự có Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy; Đại tá Hoàng Ngọc Huynh, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập; Thiếu tướng Phan Quốc Việt, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thành phố cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị tham gia phối hợp.

Theo tình huống giả định, khoảng 9 giờ ngày 16/10/2026, giông lốc, sét đánh tại Nhà máy Xử lý khí Nam Côn Sơn gây ra hàng loạt sự cố cháy, nổ. Tại cụm bồn chứa condensate, bồn T-3006 bị hư hỏng, gây cháy lớn; khí và condensate áp suất cao rò rỉ tại thiết bị V-2103, gặp nguồn nhiệt phát nổ, đe dọa cháy lan sang bồn T-3005. Sức ép vụ nổ còn làm sập một phần tòa nhà hành chính, khiến 15 nhân viên mắc kẹt; đồng thời, năm công nhân bị thương, trong đó 3 người bị vùi lấp dưới kết cấu đổ sập.

Các đơn vị sẵn sàng tham gia diễn tập

Trước tình huống phức tạp, các lực lượng tại chỗ nhanh chóng triển khai sơ tán, kiểm diện nhân sự, sơ cứu người bị thương và cô lập khu vực nguy hiểm. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Bộ Tư lệnh Thành phố, Cảnh sát cơ động, chó nghiệp vụ cùng lực lượng y tế được huy động phối hợp chữa cháy, tìm kiếm, cứu người mắc kẹt và đưa người bị nạn đi cấp cứu.

Các lực lượng đồng loạt triển khai xe thang, robot chữa cháy, xe chữa cháy công nghệ CAP và phương tiện chuyên dụng, kết hợp phun bọt chữa cháy, phun nước làm mát, ngăn cháy lan và phối hợp cô lập nguồn khí rò rỉ. Chính quyền địa phương và lực lượng Cảnh sát giao thông tổ chức phân luồng, bảo đảm giao thông cho các phương tiện chi viện. Sau khi đám cháy được khống chế, các đơn vị tiếp tục kiểm tra nguy cơ sự cố thứ cấp, xử lý condensate tràn đổ, bảo đảm an toàn môi trường và kiểm tra trang thiết bị trước khi trở về trạng thái thường trực chiến đấu.

Các đơn vị phối hợp thực hiện diễn tập

Phát biểu tại buổi diễn tập, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TPHCM, ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các lực lượng, đơn vị và doanh nghiệp trong quá trình chuẩn bị, tổ chức tập luyện và tham gia diễn tập. Trong quá trình diễn tập, các lực lượng chấp hành nghiêm mệnh lệnh của người chỉ huy, thực hiện đúng nhiệm vụ được phân công, tuân thủ quy trình nghiệp vụ và các quy định về an toàn trong suốt quá trình diễn tập.

Công an Thành phố tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm toàn diện sau diễn tập; kịp thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác huy động lực lượng, phương tiện, chỉ huy và xử lý tình huống để đề ra giải pháp khắc phục. Trên cơ sở đó, tiếp tục rà soát, điều chỉnh phương án, kế hoạch diễn tập phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế; tham mưu Thành phố hoàn thiện cơ chế, quy chế phối hợp và huy động lực lượng, phương tiện của các sở, ban, ngành trong công tác chữa cháy và CNCH.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng cho biết, khí đốt là nguồn nguyên liệu quan trọng phục vụ đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao. Khi xảy ra sự cố, đám cháy có thể lan nhanh, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Công tác phòng ngừa, bảo đảm an toàn PCCC và CNCH tại các cơ sở sản xuất, dự trữ, kinh doanh khí đốt cần được đặc biệt quan tâm; đồng thời phải chủ động phương án huy động lực lượng, phương tiện và phối hợp xử lý kịp thời khi có tình huống phát sinh.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TPHCM phát biểu

Các đơn vị cần kiểm tra, rà soát nhu cầu trang bị, bổ sung phương tiện, thiết bị phục vụ công tác PCCC và CNCH, không để bị động khi xảy ra sự cố. Đối với doanh nghiệp, cần tăng cường tự kiểm tra việc thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn; thường xuyên củng cố lực lượng PCCC tại chỗ, tổ chức huấn luyện nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng xử lý tình huống cho cán bộ, nhân viên; duy trì công tác bảo quản, bảo dưỡng, bổ sung và thay thế phương tiện, thiết bị để bảo đảm khả năng ứng phó ngay từ giai đoạn đầu.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng đề nghị các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình tiếp tục phối hợp với Công an Thành phố đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, kiến thức phòng ngừa cháy, nổ và kỹ năng xử lý sự cố; góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân và doanh nghiệp trong công tác PCCC và CNCH.

Các đơn vị tham gia diễn tập nhận bằng khen

Thông qua diễn tập, Thành phố tiếp tục kiểm tra khả năng vận hành cơ chế thông tin chỉ huy, điều hành; nâng cao năng lực thường trực, sẵn sàng ứng phó và xử lý các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố phức tạp; hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi có sự cố xảy ra.

Dịp này, UBND TPHCM tặng Bằng khen cho 6 tập thể và 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập phương án chữa cháy và CNCH cấp Thành phố năm 2026.