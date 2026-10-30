Diễn tập phòng thủ dân sự, ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn xã Mường Giôn năm 2026

Xã Mường Giôn diễn tập phòng thủ dân sự, ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2026.

Các đại biểu dự cuộc diễn tập.

Cuộc diễn tập được tiến hành qua 2 giai đoạn. Giai đoạn 1, tổ chức chuẩn bị ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn; giai đoạn 2, thực hành ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn. Theo tình huống giả định, do thời tiết nắng nóng kéo dài, gió mạnh cấp 4 - 5, tại khu vực rừng thuộc bản Giôn xảy ra cháy. Đám cháy lan nhanh, có nguy cơ ảnh hưởng đến khu dân cư và diện tích rừng sản xuất lân cận. Trong quá trình chữa cháy, một số người bị mắc kẹt, bị thương, cần được cứu hộ, cứu nạn. Các lực lượng phải khẩn trương huy động nhân lực, phương tiện, khống chế đám cháy, sơ tán nhân dân và tài sản, tổ chức cứu người, sơ cứu người bị thương, khắc phục hậu quả.

Hội nghị nhận định, đánh giá tình hình, điều chỉnh kế hoạch ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn.

Hội nghị tổ chức hiệp đồng, đảm bảo triển khai các biện pháp ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn.

Phương án thực binh thực hành ứng phó cháy rừng tại khu vực bản Giôn.

Kết thúc diễn tập, Ban Chỉ đạo diễn tập tác chiến phòng thủ và phòng thủ dân sự cấp xã giai đoạn 2026 - 2030 ghi nhận sự chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất của địa phương; các thành phần tham gia vận hành cơ chế nắm chắc chức năng, nhiệm vụ, bám sát tình huống; phần thực binh được thực hiện đúng trình tự, sát thực tế, hiệp đồng chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện. Ban Chỉ đạo đánh giá cuộc diễn tập đạt loại Xuất sắc.

Lực lượng thực hiện sơ tán tài sản của nhân dân.

Đồng thời, đề nghị xã Mường Giôn và các xã tham quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện phương án ứng phó thiên tai, phòng cháy, chữa cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ rừng trong nhân dân; thường xuyên kiện toàn lực lượng, chủ động chuẩn bị phương tiện, trang thiết bị theo phương châm “4 tại chỗ”.

Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh và Ban tổ chức diễn tập xã Mường Giôn tặng quà cho các đơn vị tham gia diễn tập thực binh.

Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tặng giấy khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân; UBND xã Mường Giôn tặng giấy khen cho 4 tập thể, 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập.

UBND xã Mường Giôn tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập.