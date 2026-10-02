Diễn tập phòng thủ dân sự, ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn xã Chiềng Sơ năm 2026

Xã Chiềng Sơ diễn tập phòng thủ dân sự, ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2026.

Các đại biểu dự cuộc diễn tập.

Cuộc diễn tập được chia thành 2 giai đoạn: vận hành cơ chế và thực hành ứng phó cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn. Theo tình huống giả định, thời tiết nắng nóng kéo dài, kết hợp với gió mạnh cấp 4-5, làm bùng phát vụ cháy rừng tại bản Luấn. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, đe dọa trực tiếp khu dân cư và diện tích rừng sản xuất lân cận. Trước diễn biến phức tạp của đám cháy, một số người tham gia chữa cháy bị mắc kẹt, chấn thương trong khi làm nhiệm vụ. Các lực lượng đã khẩn trương huy động nhân lực, phương tiện khống chế đám cháy; tổ chức cứu hộ, cứu nạn; sơ tán người dân và tài sản đến nơi an toàn, đồng thời triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả.

Đồng chí Chủ tịch UBND xã phát biểu nhận nhiệm vụ.

Các đại biểu dự diễn tập.

Trong phần vận hành cơ chế, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đã chủ động đánh giá tình hình, điều chỉnh kế hoạch và phân công nhiệm vụ cho các lực lượng. Dựa trên báo cáo thời tiết và nguồn lực hiện có, xã thống nhất các giải pháp về huy động lực lượng, phương tiện, bảo đảm an ninh, y tế, hậu cần, giao thông và phương án sơ tán dân theo phương châm “4 tại chỗ”. Tiếp đó, các lực lượng bước vào phần thực hành ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn, khởi đầu bằng xử trí tình huống trên bản đồ.

Hội nghị nhận định, đánh giá tình hình, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn.

Hội nghị tổ chức hiệp đồng, đảm bảo triển khai các biện pháp ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn.

Thực hành xử trí tình huống trên bản đồ.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu đánh giá cuộc diễn tập.

Kết thúc diễn tập, Ban Chỉ đạo diễn tập tác chiến phòng thủ và phòng thủ dân sự cấp xã giai đoạn 2026-2030 ghi nhận sự chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất của địa phương. Các nội dung diễn tập được thực hiện đúng trình tự, sát thực tế, bảo đảm sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng, qua đó thể hiện năng lực chỉ huy, điều hành và khả năng xử lý linh hoạt khi xảy ra hỏa hoạn. Ban Chỉ đạo đánh giá cuộc diễn tập hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt mục đích, yêu cầu đề ra; đồng thời đề nghị xã Chiềng Sơ và các xã tham quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện phương án ứng phó thiên tai, phòng cháy, chữa cháy rừng; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ rừng trong nhân dân; chủ động lực lượng, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân.

Nhân dịp này, Bộ CHQS tỉnh đã tặng giấy khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân; UBND xã Chiềng Sơ tặng giấy khen cho 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập.

UBND xã Chiềng Sơ tặng giấy khen cho các cá nhân.