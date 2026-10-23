Diễn tập phòng thủ dân sự, ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn xã Bắc Yên đạt loại xuất sắc

Diễn tập phòng thủ dân sự, ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2026.

Cuộc diễn tập được chia thành 2 giai đoạn: Tổ chức chuẩn bị ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn; thực hành ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn. Trong giai đoạn 1, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Bắc Yên đã quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên về tăng cường các biện pháp cấp bách trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; báo cáo tình hình cháy rừng và các khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng trên địa bàn xã; công tác chỉ đạo, giao nhiệm vụ và kiện toàn các lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy rừng khi có tình huống xảy ra.

Các đại biểu dự diễn tập.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Bắc Yên thực hành các nội dung theo khung diễn tập.

Trong phần thực hành ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn, với tình huống giả định do quá trình người dân đốt nương, xử lý thực bì bất cẩn đã khiến lửa cháy lan vào lán nương, rừng tái sinh tại các bản Cao Đa, Trung Sơn và có nguy cơ cao cháy lan sang khu dân cư. Trước diễn biến phức tạp, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đã chủ động đánh giá tình hình, chỉ đạo các lực lượng khẩn trương có mặt tại hiện trường tổ chức dập lửa, khống chế đám cháy theo cơ chế hiệp đồng; cứu hộ, cứu nạn; sơ tán người dân và tài sản đến nơi an toàn, đồng thời triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả, xác định nguyên nhân và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Bộ CHQS tỉnh đánh giá kết quả diễn tập.

Kết thúc diễn tập, Ban Chỉ đạo diễn tập tác chiến phòng thủ và phòng thủ dân sự cấp xã giai đoạn 2026–2030 ghi nhận sự chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất của địa phương; các thành phần tham gia vận hành cơ chế nắm chắc chức năng, nhiệm vụ, bám sát tình huống; công tác hiệp đồng giữa các lực lượng được triển khai chặt chẽ, phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm. Ban Chỉ đạo đánh giá cuộc diễn tập hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Đồng thời, đề nghị xã Bắc Yên tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và phối hợp giữa các lực lượng trong xử lý tình huống, ứng phó cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ rừng trong nhân dân; thường xuyên kiện toàn lực lượng, chủ động chuẩn bị phương tiện, trang thiết bị theo phương châm “4 tại chỗ”.

Bộ CHQS tỉnh trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân.

UBND xã Bắc Yên trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân.

Nhân dịp này, Bộ CHQS tỉnh đã tặng giấy khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân; UBND xã Bắc Yên tặng giấy khen cho 3 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập.