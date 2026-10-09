Diễn tập phòng thủ dân sự, phương án ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn xã Khổng Lào năm 2026

Dự và chỉ đạo diễn tập có các đồng chí: Tống Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đại tá Hoàng Văn Kỳ - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trưởng cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh.

Quang cảnh diễn tập.

Cùng dự diễn tập còn có các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, Cơ quan ban chỉ đạo diễn tập tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh; Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; đại biểu là Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND các xã lân cận…

Đồng chí Mai Thị Hồng Sim - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Khổng Lào phát biểu khai mạc diễn tập.

Đại biểu dự diễn tập.

Với tình huống giả định xảy ra cháy trên địa bàn Bản Lang (xã Khổng Lào). Sau khi phát hiện đám cháy, Trưởng bản Lang đã tổ chức huy động lực lượng, phương tiện, trang bị tại chỗ tham gia chữa cháy. Song vụ cháy xảy ra đúng vào thời điểm nắng nóng kéo dài kết hợp với gió Tây Nam thổi mạnh, đám cháy bùng phát lớn, lan rộng, cùng với địa hình phức tạp quá khả năng của bản. Trước tình hình đó, xã đã chỉ đạo tăng cường lực lượng, phương tiện từ các bản, các lực lượng chức năng cùng tham gia chữa cháy. Sau 1 thời gian tiến hành chữa cháy, đám cháy vẫn chưa được dập tắt, tình hình diễn biến phức tạp, xã khẩn trương báo cáo lên tỉnh xin ý kiến chỉ đạo. Tỉnh cử Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ và xã Phong Thổ tăng cường lực lượng hỗ trợ, nhờ đó đám cháy đã được dập tắt, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra.

Xã Khổng Lào diễn tập giai đoạn 1 tổ chức chuẩn bị ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiệt hại do cháy rừng gây ra.

Cuộc diễn tập được tiến hành qua 2 giai đoạn: Giai đoạn 1, tổ chức chuẩn bị ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiệt hại do cháy rừng gây ra. Giai đoạn 2 thực hành ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiệt hại do cháy rừng gây ra.

Thông qua diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương; phát huy vai trò tham mưu, phối hợp của các lực lượng trong công tác phòng thủ dân sự, ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn. Đồng thời, kiểm tra khả năng huy động lực lượng, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”, nâng cao kỹ năng xử lý tình huống, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của nhân dân trong công tác phòng, chống cháy rừng.