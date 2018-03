Diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 2018: 'Làm thật không diễn'

Trong các ngày 30 đến 1/4/2018, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC)đã tổ chức diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) năm 2018 với các tình huống giả định.

Tình huống giả định, vào hồi 07h30, ngày 31 tháng 3 năm 2018, bão gây đổ bộ vào khu vực Nghi Lộc, Cửa Lò gây mưa lớn, địa bàn huyện Nghi Lộc đang có nguy cơ bị ngập nặng và chia cắt cô lập, sự cố làm gián đoạn cung cấp điện trên diện rộng.

Bão số X mạnh cấp 10, giật cấp đổ bộ vào khu vực tỉnh Nghệ An, tâm bão là khu vực huyện Nghi Lộc và thị xã Cửa Lò. Do mưa bão gió giật mạnh khi đổ bộ vào đất liền gây mưa to, gió lớn kèm theo sấm sét làm đổ cây cối vào đường dây, gió lốc làm bay mái tôn của một số công trình gần đường dây gây nên sự cố làm hư hỏng hàng loạt dây dẫn và dây chống sét liền cáp quang (OPGW) của tuyến đường dây 110 kV 175 E15.1 Hưng Đông - 171 E15.8 Cửa Lò.

Trước tình hình điễn biến phức tạp của thời tiết, để chủ động trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, giảm thiểu thiệt hại về tài sản, nhanh chóng khôi phục cung cấp điện, đảm bảo an toàn cho người lao động, an toàn điện cho nhân dân.

Trong sáng ngày 31/3, Tổng công ty Điện lực miền Bắc tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) cấp Tổng công ty với tình huống: Xử lý sự cố hệ thống đường dây chống sét kiêm cáp quang viễn thông với các tình huống giả định xảy ra sự cố trên đường dây 110kV lộ 175 E15.1 Hưng Đông – 171 E15.8 Cửa Lòvà ĐZ 373 E15.1, nhánh rẻ Trạm b iến áp (TBA) Hưng Tây 4, Hương Tây 8 do Điện lực Nghi Lộc – PC Nghệ An quản lý.

Khi thông tin bão bắt đầu ảnh hưởng Ban chỉ huy Công ty Điện lực Nghệ An và Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc trực chỉ huy 24/24 giờ, tiếp nhận thông tin tình hình thiên tai, bão lũ và báo cáo của các Điện lực về tình hình diễn biến như khu vực mất điện, các ĐZ, TBA mất điện, số khách hàng mất điện,... Đồng thời liên lạc thường xuyên với Chi nhánh lưới điện Cao thế Nghệ An, Nam Thanh- Bắc Nghệ để nắm bắt tình hình lưới điện 110kV.

Ban chỉ huy PCTT&TKCN Tổng công ty đã họp, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, ban công điện khẩn tới các đơn vị. Xác định tâm bão đi vào khu vực Nghệ An, có thể gây hậu quả lớn cho lưới điện nên đã di chuyển Ban chỉ huy PCTT&TKCN đến thường trú tại trụ sở Công ty Điện lực Nghệ An và cử các đoàn công tác kiểm tra, phối hợp, chỉ đạo Chi nhánh lưới điện Cao thế Nghệ An, Điện lực Nghị Lộc, Cửa Lò,... làm công tác chuẩn bị theo phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng ứng phó và khắc phục nhanh hậu quả bão và hoàn lưu sau bão.

Trưởng Ban chỉ huy Tổng công ty do đồng chí Lê Minh Tuấn – Trưởng ban Chỉ huy, Phó Tổng giám đốc trực tiếp chỉ đạo và yêu cầu các đơn vị lân cận: Công ty Điện lực Thanh Hóa, Hà Tĩnh và Chi nhánh lưới điện Cao thế Hà Tĩnh, Thanh Hóa trực 100% quân số 24/24h, sẵn sàng nhân lực, phương tiện, vật tư thiết bị để hỗ trợ khắc phục nhanh hậu quả.

Một số hình ảnh của các đội tham gia diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, xử lý sự cố vào sáng 31/3/2018 tại Nghệ An của EVNNPC:

Ông Nguyễn Thượng Hiền P.GĐ Điện lực Nghệ An trực tiếp tham gia chỉ đạo cuộc diễn tập.

Tình huống giả định thay sứ của Chi nhánh điện lực Nghi Lộc

Xử lý tình huống thay sứ và tiếp xúc cầu chì tại trạm của điện lực Hưng Nguyên

Hoàng Trinh