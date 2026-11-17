Các lực lượng, phương tiện tham gia diễn tập.

Cuộc diễn tập được tổ chức theo các quy định của pháp luật, kế hoạch công tác của tỉnh và của công ty về phòng, chống khủng bố, an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, ứng phó sự cố hóa chất, bảo vệ môi trường năm 2026.

Tham gia diễn tập có gần 100 người thuộc lực lượng bảo vệ, tự vệ và công nhân các đơn vị trong công ty.

Tình huống diễn tập: Các lực lượng bắt giữ đối tượng khủng bố.

Theo tình huống giả định, đối tượng có hành vi khủng bố, phá hoại khu vực dây chuyền SOP, kho chứa axit HCl tại Xí nghiệp Kali Sunphat (SOP), gây rò rỉ axit HCl và phát tán hơi HCl, đe dọa trực tiếp an toàn, sức khỏe người lao động, tài sản và môi trường.

Tình huống diễn tập: Huy động các lực lượng tham gia chữa cháy.

Quá trình diễn tập gồm 5 bước: Báo động, triển khai chỉ huy; bắt giữ đối tượng khủng bố; sơ tán, cứu nạn, cứu hộ và chữa cháy; ứng phó sự cố hóa chất, môi trường; khắc phục hậu quả.

Tình huống diễn tập: Công tác cứu hộ, cứu nạn trong sự cố.

Thông qua diễn tập, công ty kiểm tra, đánh giá năng lực chỉ huy, điều hành và khả năng phối hợp giữa các lực lượng; đồng thời rèn luyện thực hành, khả năng xử lý sự cố tại chỗ cho cán bộ, công nhân viên và người lao động trong công ty.

Tình huống diễn tập: Huy động lực lượng ứng phó, xử lý sự cố hóa chất.

Đây cũng là dịp kiểm tra tính khả thi của các phương án đã xây dựng, đánh giá khả năng huy động lực lượng, phương tiện, vật tư và năng lực ứng phó thực tế của từng đơn vị.

Qua đó, kịp thời phát hiện những hạn chế để bổ sung, hoàn thiện, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa và ứng phó sự cố trong toàn công ty.