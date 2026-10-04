Video: CAP Phú Lương (Hà Nội) Diễn tập PCCC xuyên khói độc, cứu nạn nhân kẹt sâu trong ngõ hẹp

Tình huống giải định với ngọn lửa bất ngờ bùng phát từ tầng 1 của căn nhà nằm sâu trong ngõ 7, tổ dân phố Quang Lãm (phường Phú Lương, Hà Nội). Khối lượng lớn quần áo, chăn màn và vật dụng sinh hoạt bắt lửa khiến đám cháy bùng lên dữ dội chỉ sau vài phút. Khói đen đặc quánh cuộn lên, bao trùm toàn bộ không gian, bịt kín lối thoát nạn duy nhất ra mặt ngõ.

Thời điểm phát hỏa, bên trong nhà có 4 người. Một người ở vị trí gần cửa đã hoảng loạn chạy thoát ra ngoài tri hô. Ba người còn lại bị kẹt cứng tại khu vực phòng trọ phía sau. Sức nóng tăng dần. Tầm nhìn bằng không.

Ngay khi tiếng tri hô vang lên, những người hàng xóm cùng lực lượng dân phòng tại chỗ lập tức ngắt cầu dao điện tổng. Hàng chục bình chữa cháy xách tay được huy động tới hiện trường. Vòi nước sinh hoạt của các hộ lân cận cũng được kéo ra để phun xịt, cố gắng khống chế không cho ngọn lửa lan sang các nhà liền kề.

Nhận tin báo khẩn cấp, lãnh đạo UBND phường, Công an phường và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở lập tức có mặt. Khu vực ngõ hẹp được chăng dây phong tỏa để phục vụ công tác cứu nạn.

Chạy đua với "thời điểm vàng", tổ công tác của lực lượng an ninh cơ sở nhanh chóng đeo mặt nạ phòng độc, mang theo kìm cộng lực và các dụng cụ phá dỡ tiến thẳng vào vách lửa. Vượt qua sức nóng hầm hập, họ dỡ bỏ các chướng ngại vật, mở đường máu tiếp cận khu vực phòng trọ phía sau và đưa thành công 2 nạn nhân đang có dấu hiệu ngạt khói ra ngoài an toàn. Đội ngũ y tế túc trực sẵn sàng sơ cứu.

Tiếng còi hú xé toạc không gian. Xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH lao tới. Đặc thù ngõ hẹp khiến xe lớn không thể tiếp cận sát mép nhà, lính cứu hỏa lập tức nhảy xuống, rải hàng chục mét vòi vắt qua các góc cua cong ngoằn ngoèo.

Camera cảm biến nhiệt và bình thở chuyên dụng được lính cứu hỏa sử dụng để sục sạo, tìm kiếm nạn nhân cuối cùng còn kẹt lại. Bên ngoài, đội hình lăng B liên tục phun bọt tuyết và nước áp lực cao dập lửa, kết hợp hệ thống quạt thổi khói công suất lớn đẩy khí độc ra ngoài.

Đó là những diễn biến nghẹt thở, sát với thực tế vừa mới diễn ra trong buổi diễn tập phương án chữa cháy tại địa bàn phường Phú Lương. Trực tiếp khoác bộ đồ bảo hộ tham gia xử lý tình huống, một thành viên lực lượng an ninh trật tự cơ sở gạt mồ hôi, chia sẻ: "Buổi thực tập nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ cho lực lượng an ninh cơ sở và dân phòng. Quan trọng nhất là nâng cao tính cảnh giác cao độ của người dân khi có tín hiệu cháy nổ xảy ra".

Sự phối hợp giữa người dân, lực lượng tại chỗ và cảnh sát chuyên nghiệp ngay trên địa hình ngõ hẹp thực tế chính là phép thử rõ nét nhất cho phương châm "4 tại chỗ", sẵn sàng cho mọi tình huống...