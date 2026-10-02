Diễn tập PCCC quy mô lớn tại AEON MALL Thanh Hóa trước ngày mở cửa

Ngày 2/10, Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công ty TNHH AEON MALL Việt Nam tổ chức cuộc diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) cấp tỉnh năm 2026.

Dự và chỉ đạo buổi diễn tập có ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập; Đại tá Trịnh Văn Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy diễn tập cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Về phía doanh nghiệp có ông Isobe Daisuke, Tổng Giám đốc Công ty TNHH AEON MALL Việt Nam.

Các đại biểu tham dự buổi diễn tập.

Kịch bản bắt đầu vào 8 giờ 30 phút cùng ngày: Một ô tô điện đỗ tại tầng hầm rộng khoảng 30.000 m2 của Trung tâm thương mại AEON MALL Thanh Hóa bị cháy do đoản mạch hệ thống điện, dẫn đến mất ổn định nhiệt của bộ pin.

Thách thức đẩy lên cao trào khi hệ thống chữa cháy tự động và hút khói tầng hầm đang trong quá trình bảo dưỡng kỹ thuật nên không hoạt động. Ngọn lửa tỏa nhiệt độ cao, sinh nhiều khí độc, nguy cơ nổ lớn và nhanh chóng lan sang các phương tiện lân cận.

Triển khai chữa cháy và sơ cứu người bị nạn trong tình huống diễn tập.

Lực lượng PCCC cơ sở lập tức báo động, phân luồng hướng dẫn thoát nạn, chữa cháy tại chỗ và phát lệnh khẩn cấp tới lực lượng chuyên nghiệp.

Ngay sau khi nhận lệnh, hàng trăm chiến sĩ cùng dàn phương tiện hiện đại của Cảnh sát PCCC và CNCH đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, phối hợp tác chiến khoanh vùng dập lửa, mở lối thoát hiểm và giải cứu người, tài sản an toàn.

Đánh giá tại hiện trường, Đại tá Trịnh Văn Giang biểu dương tinh thần trách nhiệm của các lực lượng, đồng thời yêu cầu nghiêm túc rà soát từng khâu, đặc biệt là thời gian phản ứng, công tác thông tin liên lạc và khả năng xử lý các tình huống phát sinh ngoài kịch bản nhằm đánh giá thực chất năng lực ứng phó.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm phát biểu tại buổi diễn tập.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm ghi nhận sự chuẩn bị bài bản, phối hợp ăn ý giữa Công an tỉnh, các ngành địa phương và Chi nhánh AEON MALL Thanh Hóa.

Nhấn mạnh sự kiện AEON MALL Thanh Hóa sẽ chính thức khai trương trong tháng 10/2026, ông khẳng định cuộc diễn tập là bước khởi động thiết thực, tạo môi trường an toàn tuyệt đối trước khi công trình đi vào vận hành. Ông yêu cầu các lực lượng tiếp tục hoàn thiện phương án tác chiến, sẵn sàng ứng phó hiệu quả với mọi sự cố tại các công trình trọng điểm trên địa bàn.