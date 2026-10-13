Diễn tập nghi thức đón 93 hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang Vị Xuyên

Chiều 13/10, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên (tỉnh Tuyên Quang), hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 877 và lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham gia diễn tập các nghi thức phục vụ lễ viếng, truy điệu và an táng 93 hài cốt liệt sĩ.

Các hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại các khu vực thuộc xã Thanh Thủy, Minh Tân, Vĩnh Tuy và phường Bình Thuận, trong đó có những địa bàn gắn với các trận chiến đấu ác liệt trên mặt trận Vị Xuyên.

Từng bước chân, động tác rước cờ và vòng hoa được tập luyện trang nghiêm. Ảnh: Tuấn Anh

Theo kế hoạch, chiều 14/10, các hài cốt liệt sĩ sẽ được di chuyển từ xã Thanh Thủy về Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên. Lễ truy điệu, an táng dự kiến diễn ra lúc 8 giờ sáng 15/10.

Trong buổi diễn tập, các lực lượng phối hợp thực hành phương án di chuyển linh cữu từ xe quân sự, rước cờ, vòng hoa và bố trí đội hình tiêu binh. Từng động tác được thực hiện cẩn trọng, trang nghiêm, chuẩn bị cho lễ tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ.

Những hình ảnh PV Báo Sức khỏe và Đời sống ghi nhận chiều 13/10 tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên (tỉnh Tuyên Quang)

Chiến sĩ tập luyện di chuyển vòng hoa trong nghi thức đón hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Tuấn Anh

Chiến sĩ tiêu binh giữ tư thế nghiêm trang trong buổi diễn tập. Ảnh: Tuấn Anh

Đoàn xe quân sự diễn tập phương án đưa hài cốt liệt sĩ về nghĩa trang. Ảnh: Tuấn Anh

Các lực lượng phối hợp tập luyện nghi thức tiếp nhận hài cốt từ xe quân sự. Ảnh: Tuấn Anh

Chuẩn bị thực hành nghi thức. Ảnh: Tuấn Anh

Đội nghi lễ tập luyện rước cờ. Ảnh: Tuấn Anh

Các chiến sĩ phối hợp trong phần diễn tập tiếp nhận hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Tuấn Anh

Đội tiêu binh đứng nghiêm hai bên lối lên Đài Tổ quốc ghi công. Ảnh: Tuấn Anh