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Diễn tập nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, phối hợp, hiệp đồng

TP Quảng Ninh vừa hoàn thành diễn tập khu vực phòng thủ năm 2026. Cuộc diễn tập góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT và sự phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng trong khu vực phòng thủ... Báo Quân đội nhân dân giới thiệu một số hình ảnh tại cuộc diễn tập.

Báo Quân Đội Nhân Dân
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Đại tá Lê Trọng Hòa, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP Quảng Ninh báo cáo thông qua quyết tâm tác chiến phòng thủ. 

Đại tá Lê Trọng Hòa, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP Quảng Ninh báo cáo thông qua quyết tâm tác chiến phòng thủ. 

 Bộ CHQS thành phố phối hợp với Sở Y tế tổ chức thực binh vận hành bệnh viện dã chiến.

 Bộ CHQS thành phố phối hợp với Sở Y tế tổ chức thực binh vận hành bệnh viện dã chiến.

 Huy động lực lượng, tàu, thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

 Huy động lực lượng, tàu, thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Các lực lượng phối hợp tác chiến phòng không trong diễn tập. 

Các lực lượng phối hợp tác chiến phòng không trong diễn tập. 

 Thực binh bắn đạn thật nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu.

 Thực binh bắn đạn thật nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu.

Lãnh đạo Quân khu 3 và TP Quảng Ninh động viên các lực lượng tham gia diễn tập. 

Lãnh đạo Quân khu 3 và TP Quảng Ninh động viên các lực lượng tham gia diễn tập. 

VĂN ĐẢM (thực hiện)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/dien-tap-nang-cao-kha-nang-san-sang-chien-dau-phoi-hop-hiep-dong-1062844