Diễn tập nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, phối hợp, hiệp đồng

Thời tiết ngày 1/11, khu vực Bắc Bộ ngày nắng ráo, trong khi khu vực Nam Bộ có mưa dông rải rác về chiều tối. Từ đêm nay, một đợt không khí lạnh tăng cường lệch Đông sẽ bắt đầu tác động đến vùng núi phía Bắc gây mưa rào trước khi lan rộng toàn miền vào ngày mai.