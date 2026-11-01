Diễn tập nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, phối hợp, hiệp đồng
TP Quảng Ninh vừa hoàn thành diễn tập khu vực phòng thủ năm 2026. Cuộc diễn tập góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT và sự phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng trong khu vực phòng thủ... Báo Quân đội nhân dân giới thiệu một số hình ảnh tại cuộc diễn tập.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/dien-tap-nang-cao-kha-nang-san-sang-chien-dau-phoi-hop-hiep-dong-1062844