Lực lượng Bộ đội Biên phòng diễn tập khống chế bắt giữ đối tượng.

Cuộc diễn tập được triển khai song song hai bên biên giới với các hoạt động chính: Xây dựng kế hoạch chung; triển khai tìm kiếm chung; thực hiện tấn công và bắt giữ chung; tổ chức hội ý chung. Các nội dung được tổ chức nhằm nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng phối hợp, hiệp đồng của người chỉ huy, cơ quan Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các đồn biên phòng với lực lượng liên quan trong xử trí, giải quyết các tình huống xảy ra trên biên giới, cửa khẩu.

Thông qua diễn tập, lực lượng Bộ đội Biên phòng hai bên tiếp tục củng cố quan hệ hợp tác hữu nghị, nâng cao hiệu quả phối hợp trong quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc hòa bình, hữu nghị và phát triển.