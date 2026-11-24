Đại diện lực lượng Bộ đội Biên phòng địa khu Quảng Tây, Trung Quốc đón, tặng hoa Thiếu tướng Võ Tiến Nghị khi sang tham dự diễn tập liên hợp chống khủng bố. Ảnh: Tuấn Kiệt

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Võ Tiến Nghị biểu dương các cơ quan, đơn vị đã chủ động chuẩn bị, nghiêm túc luyện tập; đồng thời cảm ơn lãnh đạo, chỉ huy phía Trung Quốc đã quan tâm chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ trong quá trình chuẩn bị và hợp luyện.

Thiếu tướng Võ Tiến Nghị nhấn mạnh, xây dựng biên giới Việt Nam - Trung Quốc hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển là trách nhiệm chung của hai bên. Cuộc diễn tập là dịp để lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng và Bộ đội Biên phòng địa khu Quảng Tây kiểm nghiệm cơ chế phối hợp đã thống nhất; nâng cao khả năng trao đổi thông tin, phối hợp xử trí các vụ việc phát sinh trên biên giới. Qua đó, giúp mỗi bên hiểu rõ hơn về trách nhiệm, phương thức hoạt động của nhau, tạo cơ sở để phối hợp kịp thời, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng hai nước thực hiện nghi thức chào cờ, hát quốc ca trước khi bước vào diễn tập. Ảnh: Tuấn Kiệt

Cuộc diễn tập được triển khai với 4 hoạt động chính, gồm: xây dựng kế hoạch chung; triển khai tìm kiếm chung; thực hiện tấn công và bắt giữ chung; tổ chức hội ý chung. Các nội dung nhằm nâng cao trình độ tổ chức, chỉ huy và khả năng phối hợp, hiệp đồng của người chỉ huy, cơ quan Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các đồn Biên phòng với lực lượng liên quan trong xử trí, giải quyết các tình huống xảy ra trên biên giới, cửa khẩu.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng khống chế, bắt giữ đối tượng. Ảnh: Ngọc Anh

Thiếu tướng Võ Tiến Nghị yêu cầu các lực lượng tham gia chấp hành nghiêm kế hoạch, sự điều hành của Ban Tổ chức; thực hiện đúng nhiệm vụ được giao, giữ nghiêm kỷ luật và bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đồng thời, chú trọng nâng cao chất lượng trao đổi thông tin, phối hợp giữa các bộ phận trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, tuân thủ pháp luật và đúng thẩm quyền của mỗi bên. Sau diễn tập, hai bên cần tổ chức rút kinh nghiệm, làm rõ những nội dung còn vướng mắc, thống nhất biện pháp khắc phục và vận dụng kết quả vào công tác phối hợp thường xuyên trên tuyến biên giới.

Phân đội sử dụng chó chiến đấu truy tìm đối tượng bỏ trốn. Ảnh: Ngọc Anh

Thông qua diễn tập, lực lượng Bộ đội Biên phòng hai bên tiếp tục củng cố quan hệ hợp tác hữu nghị, nâng cao hiệu quả phối hợp trong quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc hòa bình, hữu nghị và phát triển.

Ngay sau lễ khai mạc, các lực lượng tham gia diễn tập bước vào thực hành các nội dung theo kế hoạch.