Diễn tập khu vực phòng thủ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Văn Đức/TTXVN

Bí thư Thành ủy Quảng Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Quản Minh Cường nhấn mạnh, thành phố bước vào cuộc diễn tập năm 2026 trong điều kiện vận hành cơ chế mới, tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc "từ sớm, từ xa".

Bí thư Thành ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường phát biểu.

Cuộc diễn tập có ý nghĩa cốt lõi nhằm kiểm tra, đánh giá toàn diện năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp; nâng cao trình độ hiệp đồng, khả năng tham mưu của lực lượng Quân sự, Công an và các sở, ban, ngành, đoàn thể. Qua đó, khẳng định sự lớn mạnh của lực lượng vũ trang địa phương, sẵn sàng chuyển trạng thái từ thời bình sang thời chiến, bảo vệ vững chắc địa bàn trong mọi tình huống.

Bí thư Thành ủy Quảng Ninh đề nghị, các lực lượng tham gia nêu cao tinh thần trách nhiệm, nắm chắc nguyên tắc tác chiến, linh hoạt và sáng tạo trong xử lý các tình huống giả định; chấp hành nghiêm kỷ luật thao trường, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện và tài sản. Sau diễn tập, các đơn vị khẩn trương rà soát, hoàn thiện hệ thống văn kiện tác chiến và kế hoạch phòng thủ dân sự phù hợp điều kiện thực tế của từng địa phương, không để bị động, bất ngờ.

Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, phát biểu.

Dự và phát biểu chỉ đạo, Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam nhấn mạnh, Quảng Ninh là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng - an ninh. Vì vậy, diễn tập khu vực phòng thủ có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và khả năng phối hợp xử lý các tình huống quốc phòng - an ninh.

Để cuộc diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2026 đạt mục đích, yêu cầu đề ra, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đề nghị, thành phố tổ chức diễn tập toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, vận hành đúng cơ chế và sát thực tế. Sau diễn tập, cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, hoàn thiện phương án tác chiến, cơ chế chỉ huy, điều hành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Diễn tập hội nghị lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng; thực hiện lệnh động viên Cục bộ của Chủ tịch nước.

Ngay sau lễ khai mạc, dưới sự chủ trì của Bí thư Thành ủy Quản Minh Cường, Ban Thường vụ Thành ủy đã diễn tập hội nghị lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng và thực hiện lệnh động viên cục bộ của Chủ tịch nước. Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy đã quán triệt, triển khai các chỉ thị, mệnh lệnh, nghị quyết, quyết định của cấp trên và thảo luận nhanh để bàn biện pháp thực hiện, đồng thời thống nhất ban hành nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng.

Đại biểu dự diễn tập.

Tiếp đó, các hội nghị triển khai nhiệm vụ của Ban Chỉ huy tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy và các sở, ngành trực thuộc UBND thành phố đã đồng loạt diễn ra. Các lực lượng bước vào thực hành các nội dung diễn tập theo kế hoạch, bảo đảm nghiêm túc, đúng quy định và an toàn tuyệt đối.