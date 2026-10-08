Diễn tập khả năng sẵn sàng chiến đấu một bên hai cấp trên bản đồ có thực binh

Lữ đoàn 649 diễn tập VT-26. (Ảnh: QUỲNH HƯƠNG)

Cùng dự và theo dõi cuộc diễn tập có Trung tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Phan Tùng Sơn, Giám đốc Học viện Hậu cần; Thiếu tướng Lê Anh Tuấn, Phó Giám đốc Học viện Kỹ thuật quân sự và đại biểu chỉ huy ngành hậu cần-kỹ thuật các cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn phát biểu khai mạc, giao nhiệm vụ diễn tập cho Lữ đoàn 649. ﻿(Ảnh: QUỲNH HƯƠNG)

Cuộc diễn tập nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu, tổ chức cơ động lực lượng, triển khai sở chỉ huy, ngụy trang cất giấu phương tiện, động viên lực lượng, mở rộng biên chế thời chiến; kiểm tra khả năng hoàn thành nhiệm vụ bảo đảm tác chiến bảo vệ chủ quyền biển, đảo, tác chiến chiến lược và ứng dụng chuyển đổi số trong diễn tập.

Các đại biểu dự khai mạc diễn tập. (Ảnh: QUỲNH HƯƠNG)

Nội dung diễn tập gồm: Chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, cơ động lực lượng, triển khai các nhiệm vụ tại khu sơ tán, trong đó có một số nội dung mới: Diễn tập tiếp dầu trên biển bảo đảm cho tác chiến bảo vệ chủ quyền biển, đảo; tiếp nhận, vận chuyển xăng dầu, vũ khí đạn bảo đảm cho tác chiến chiến lược và thực hành vòng tránh, đánh địch tập kích đường không bằng UAV...

Để cuộc diễn tập đạt mục đích, yêu cầu đề ra, Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn giao nhiệm vụ cho Lữ đoàn 649 quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghiêm Nghị quyết, chỉ thị, ý định, kế hoạch điều hành diễn tập đã được phê chuẩn của thủ trưởng các cấp, xác định quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập. Chuẩn bị chu đáo hệ thống văn kiện, cơ sở vật chất, trang bị, phương tiện, kỹ thuật và các mặt bảo đảm khác để cuộc diễn tập đạt kết quả cao nhất; trong quá trình diễn tập luôn duy trì chế độ sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt các nhiệm vụ vận tải thường xuyên và đột xuất.

Đồng chí Phó Chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập nhấn mạnh, diễn tập phải đúng cương vị, chức trách, bảo đảm bí mật, an toàn tuyệt đối về mọi mặt; chú ý trong thực hành cơ động và triển khai sinh hoạt dã ngoại; lực lượng, phương tiện tham gia thực binh phải chuẩn bị chu đáo, tỉ mỉ; cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, công tác bảo vệ an ninh, dân vận và những quy định trong diễn tập.

Lực lượng tham gia diễn tập thực hành các nội dung chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ thường xuyên lên cao. (Ảnh: QUỲNH HƯƠNG)

Ngay sau khai mạc, Lữ đoàn 649 thực hành diễn tập. Theo tình huống giả định cuộc diễn tập, đối tượng X và các thế lực thù địch, phản động lợi dụng không gian mạng, phát tán nhiều thông tin, hình ảnh xuyên tạc về tình hình Việt Nam, đẩy mạnh tuyên truyền, kích động người dân biểu tình, gây rối, bạo loạn ở nhiều địa phương trên phạm vi cả nước, trọng điểm là các thành phố lớn ở miền bắc...

Về tình hình trong nước, tại một số địa phương xuất hiện biểu tình lên đến hàng nghìn người. Nhiều tuyến quốc lộ, đường sắt bị phá hoại gây ách tắc giao thông nghiêm trọng; an ninh chính trị trên một số địa bàn có nguy cơ lan rộng, khó kiểm soát...

Chỉ huy Lữ đoàn 649 hạ đạt mệnh lệnh hành quân. (Ảnh: QUỲNH HƯƠNG)

Các lực lượng cơ động ra khu sơ tán. (Ảnh: QUỲNH HƯƠNG)

Sau khi nhận mệnh lệnh của cấp trên, Lữ đoàn 649 thực hiện chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ thường xuyên lên cao làm nhiệm vụ A và thực hiện các nhiệm vụ: Chuẩn bị và cơ động lực lượng ra khu sơ tán; tổ chức vận chuyển vũ khí đạn, vật chất hậu cần, kỹ thuật giải tỏa kho chiến lược; vận chuyển bảo đảm cho các lực lượng bảo vệ chủ quyền biển, đảo và sẵn sàng chuẩn bị tốt mọi mặt để chuyển lên trạng thái cao hơn.

Các đại biểu theo dõi diễn tập tại khu sơ tán. (Ảnh: QUỲNH HƯƠNG)

Lực lượng diễn tập báo cáo tình hình tại khu sơ tán. (Ảnh: QUỲNH HƯƠNG)

Tại cuộc diễn tập, trong ngày 8/10, Lữ đoàn 649 đã triển khai các bước trong chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ thường xuyên lên cao theo đúng thứ tự, nội dung; tổ chức hội nghị đảng ủy lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao; tổ chức thực hiện nhiệm vụ tiếp dầu trên biển bảo đảm cho tác chiến bảo vệ chủ quyền biển, đảo (tại khu sơ tán); xây dựng, báo cáo kế hoạch vận chuyển, phê duyệt kế hoạch vận chuyển cho cấp dưới tại khu sơ tán, giả định là khu tập trung bí mật.

Ngày 9/10, diễn tập VT-26 tiếp tục triển khai các nội dung tại khu thực binh.