Diễn tập 'giải cứu' người mắc kẹt trong chung cư mini

Buổi diễn tập do UBND phường Đống Đa phối hợp với Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 10, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an thành phố Hà Nội) tổ chức tại nhà ở nhiều căn hộ số 63/175 ngõ Thịnh Quang, tổ dân phố số 22. Phó Chủ tịch UBND phường Đống Đa Nguyễn Hoàng Hà trực tiếp chỉ huy diễn tập.

Đại diện Ban Chỉ đạo PCCC&CNCH phường Đống Đa phát lệnh diễn tập. Ảnh: TH

Tòa nhà được lựa chọn xây dựng tình huống có 9 tầng nổi, tầng 1 là khu vực để xe, từ tầng 2 đến tầng 9 bố trí các căn hộ và chỉ có một cầu thang bộ.

Theo tình huống giả định, khoảng 9h, đèn chiếu sáng tại khu vực để xe tầng 1 xảy ra chập điện. Tàn lửa rơi xuống giấy, rác phía dưới rồi cháy lan sang xe máy. Với nhiều vật liệu dễ bắt lửa như xăng, dầu, nhựa, cao su, đệm mút, chỉ sau khoảng 5-7 phút, đám cháy đã phát triển lớn. Khói và khí độc theo cầu thang bộ lan lên phía trên, trong khi 3 người mắc kẹt, bị lửa và khói đe dọa.

Tình huống giả định cháy xuất phát từ tầng hầm của khu chung cư mini trong ngõ nhỏ Thịnh Quang. Ảnh: TH

Tình huống giả định đặt ra bài toán sát thực tế đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ: Nếu cháy xuất phát tại tầng để xe và cầu thang bộ bị khói, lửa bao phủ, việc thoát nạn của người ở các tầng trên sẽ gặp nhiều khó khăn.

Người dân nhanh trong gõ kẻng báo động chữa cháy tại chỗ. Ảnh: TH

Ngay khi phát hiện khói, người dân tri hô, gọi điện báo cháy qua số 114, đồng thời đánh kẻng báo động toàn khu dân cư. Một chi tiết đáng chú ý là những chiếc kẻng báo động được địa phương tận dụng từ vỏ bình chữa cháy khí CO2 hết hạn sử dụng, bố trí tại các ngõ và nhà văn hóa.

Công an phường nhanh chóng có mặt, triển khai trinh sát ban đầu. Các lực lượng tại chỗ được chia thành các tổ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, cứu thương, bảo đảm an ninh trật tự và hậu cần. Điện tại tòa nhà và khu vực được cắt; lực lượng dân quân, Công an phường sử dụng bình chữa cháy, máy bơm khiêng tay xử lý đám cháy tại tầng 1. Tổ cứu nạn đeo mặt nạ phòng độc tiếp cận khu vực có người mắc kẹt, đưa nạn nhân ra nơi an toàn.

Các lực lượng tiếp cận hiện trường tập trung cứu người bị nạn. Ảnh: TH

Cùng thời điểm, lực lượng dân phòng, đoàn viên thanh niên di chuyển xe máy, hàng hóa để hạn chế cháy lan; Công an phường và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tổ chức chốt chặn, phân luồng, tạo đường cho xe chữa cháy tiếp cận. Nhiều người dân xung quanh cũng mang bình chữa cháy của gia đình đến hỗ trợ.

Đội chữa cháy chuyên nghiệp tiếp cận đám cháy, lực lượng chữa cháy tại chỗ rút lui khỏi hiện trường giả định. Ảnh: TH

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH triển khai đội hình phối hợp với lực lượng tại chỗ tiến hành chữa cháy và đưa người mắc kẹt xuống khu vực an toàn. Đến 9h30, theo kịch bản diễn tập, đám cháy được khống chế, dập tắt hoàn toàn và những người bị nạn được sơ cấp cứu.

Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp phun vòi rồng dập tắt khói và cháy giả định đã lan đến tầng 4. Ảnh: TH

Cuộc diễn tập không chỉ nằm ở việc xử lý một đám cháy giả định, mà còn là kiểm tra khả năng phối hợp giữa lực lượng chuyên nghiệp với lực lượng tại chỗ trong những phút đầu tiên của sự cố. Qua đó, địa phương có điều kiện rà soát những hạn chế liên quan đến lối thoát nạn, khả năng tiếp cận hiện trường cũng như kỹ năng sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu để tiếp tục hoàn thiện phương án PCCC và CNCH.

Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu bằng xe chuyên dụng. Ảnh: TH

Từ tình huống diễn tập, đại diện UBND phường Đống Đa khuyến cáo các hộ gia đình, đặc biệt là chủ nhà ở nhiều căn hộ và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, phải thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt; giữ cầu thang, hành lang và lối thoát nạn thông thoáng, không để xe cộ, hàng hóa cản trở việc thoát nạn.

Mỗi gia đình cũng cần chủ động trang bị bình chữa cháy và phương tiện cần thiết để xử lý đám cháy ngay từ khi mới phát sinh. Khi phát hiện cháy, người dân cần nhanh chóng hô hoán, báo động, tìm cách thoát nạn an toàn và gọi ngay số 114; không cố chữa cháy khi điều kiện không bảo đảm an toàn.