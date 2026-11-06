Diễn tập điều tra, xử lý vụ ngộ độc thực phẩm tại bữa cỗ tập trung đông người

Tại buổi diễn tập, các đại biểu và lực lượng tham gia thực hành xử lý tình huống giả định:

Trưa ngày 6/11/2026, gia đình ông Nguyễn Văn An, xã Mường Lát tổ chức đám cưới cho con trai, có khoảng 100 người đến dự và dùng cơm.

Sau bữa ăn, một số người xuất hiện các triệu chứng đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, nôn và đi ngoài nhiều lần. Từ 12 giờ 15 phút đến 14 giờ cùng ngày, có 9 người nghi bị NĐTP được người thân đưa đến Trạm Y tế Mường Lát để thăm khám, cấp cứu và điều trị, trong đó có 2 trường hợp được xác định có dấu hiệu nặng cần hỗ trợ chuyên môn.

Hình ảnh diễn tập.

Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, cán bộ y tế Trạm Y tế Mường Lát khẩn trương tổ chức đón tiếp, thăm khám, phân loại, sơ cứu và cấp cứu người bệnh theo tình trạng sức khỏe; đồng thời báo cáo lãnh đạo UBND xã và Trung tâm Y tế Mường Lát để xin ý kiến chỉ đạo, hỗ trợ chuyên môn.

Tiếp nhận thông tin, Trung tâm Y tế Mường Lát nhanh chóng triển khai lực lượng cấp cứu cơ động xuống hỗ trợ Trạm Y tế, đồng thời báo cáo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm và chính quyền địa phương để phối hợp xử lý.

Đối với các trường hợp có dấu hiệu nặng, Trung tâm Y tế chủ động liên hệ Bệnh viện Đa khoa Mường Lát đề nghị hỗ trợ. Bệnh viện đã điều động đội cấp cứu ngoại viện cùng xe cứu thương đến Trạm Y tế, phối hợp đánh giá tình trạng người bệnh và thực hiện chuyển tuyến khi cần thiết.

Song song với công tác cấp cứu, điều trị, lực lượng chuyên môn triển khai điều tra, xác minh vụ việc; khai thác thông tin từ người mắc và những người cùng tham dự bữa cỗ; xác định bữa ăn, thực phẩm nghi ngờ là nguyên nhân gây ngộ độc; tiến hành lấy mẫu thức ăn, mẫu bệnh phẩm để phục vụ xét nghiệm, kiểm nghiệm. Các biện pháp vệ sinh, tiêu độc, khử khuẩn và xử lý môi trường tại khu vực liên quan cũng được đưa vào nội dung thực hành.

Hình ảnh diễn tập.

Thông qua diễn tập, các lực lượng tham gia có điều kiện trao đổi, củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và thực hành quy trình phối hợp xử lý tình huống NĐTP theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị. Qua đó, góp phần khắc phục những khó khăn, lúng túng trong công tác phối hợp khi xảy ra sự cố, nâng cao khả năng chủ động ứng phó, hạn chế thấp nhất những ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng người dân.