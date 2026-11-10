Diễn tập điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm tình huống giả định năm 2026

Các đại biểu dự buổi diễn tập.

Cùng dự diễn tập có các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh; lãnh đạo Sở Y tế, Chi cục An toàn thực phẩm các tỉnh: Quảng Ninh, Hưng Yên, Bắc Ninh, Phú Thọ, Sơn La, Quảng Trị; lãnh đạo UBND, phòng Văn hoá - xã hội, Trạm Y tế, đơn vị trường học có tổ chức ăn bán trú các xã, phường: Hoa Lư, Phủ Lý, Hà Nam, Nam Định, Nam Hoa Lư, Tây Hoa Lư, Đông Hoa Lư, Giao Thủy, Hải Hậu, Ý Yên, Yên Mô; đại diện một số doanh nghiệp cung cấp suất ăn cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh...

Chương trình diễn tập được phát trực tiếp trên Fanpage của Sở Y tế, góp phần thông tin rộng rãi về công tác phối hợp, năng lực ứng phó và các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục.

Đồng chí Phạm Thị Phương Hạnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế phát biểu khai mạc buổi diễn tập.

Phát biểu khai mạc cuộc diễn tập, đồng chí Phạm Thị Phương Hạnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập nhấn mạnh: An toàn thực phẩm trong trường học luôn là vấn đề được Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đặc biệt quan tâm. Đây không chỉ là yêu cầu trong công tác quản lý nhà nước mà còn là trách nhiệm trực tiếp đối với sức khỏe, sự phát triển và tương lai của thế hệ trẻ.

Thực tiễn cho thấy, sự cố ngộ độc thực phẩm tại các cơ sở giáo dục, đặc biệt khi có nhiều người mắc, có thể diễn biến nhanh, phức tạp, đòi hỏi phải có sự chỉ huy thống nhất, phối hợp chặt chẽ và triển khai đồng bộ, kịp thời các biện pháp cấp cứu, điều trị, điều tra và xử lý.

Trong bối cảnh đó, việc triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 33/CT-TTg và Công điện số 64/CĐ-TTg, cùng với việc chủ động xây dựng các phương án ứng phó, nâng cao năng lực xử lý sự cố an toàn thực phẩm có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Cuộc diễn tập hôm nay là hoạt động thiết thực nhằm kiểm tra, đánh giá khả năng chỉ huy, điều hành và cơ chế phối hợp liên ngành trong ứng phó với sự cố ngộ độc thực phẩm nhiều người mắc; đồng thời tổ chức thực hành các quy trình từ phát hiện sự cố, thông tin báo cáo, huy động lực lượng, cấp cứu, điều trị người bệnh đến điều tra nguyên nhân và triển khai các biện pháp xử lý theo quy định.

Thông qua diễn tập là điều kiện đánh giá thực chất năng lực chuyên môn, khả năng huy động nhân lực, phương tiện, trang thiết bị và sự phối hợp giữa ngành Y tế với chính quyền địa phương, cơ sở giáo dục và các lực lượng liên quan. Qua đó, kịp thời nhận diện những khó khăn, bất cập, rút ra bài học kinh nghiệm, tiếp tục hoàn thiện các phương án, quy trình ứng phó, bảo đảm chủ động, không bị động, bất ngờ khi có sự cố thực tế xảy ra.

Để cuộc diễn tập diễn ra an toàn, đạt kết quả cao, đồng chí Giám đốc Sở Y tế đề nghị các lực lượng tham gia diễn tập nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm sự chỉ huy, điều hành thống nhất của Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức; thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công, bám sát nội dung, trình tự và kịch bản diễn tập; phát huy tinh thần chủ động, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng; bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, xử lý tình huống kịp thời, chính xác, sát với thực tế; thể hiện rõ năng lực chuyên môn và khả năng phối hợp trong từng nội dung thực hành; bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện, trang thiết bị và các điều kiện tổ chức trong suốt quá trình diễn tập; đồng thời giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương và tác phong chuyên nghiệp.

Đồng chí Phạm Thị Phương Hạnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế tặng hoa cho các đơn vị tham gia diễn tập.

Trải qua các giai đoạn triển khai khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, cuộc diễn tập điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm nhiều người mắc tình huống giả định tại Trường Tiểu học Nam Thành năm 2026 đã hoàn thành toàn bộ các nội dung, mục tiêu đề ra.

Thực hành đội điều tra ngộ độc thực phẩm.

Với mô hình thành lập Trạm sơ cứu dã chiến ngay tại Trường, lực lượng cấp cứu hiện có như trong diễn tập không chỉ xử trí cấp cứu cho 45 trường hợp mắc mà có thể đảm bảo xử trí cấp cứu cho hơn 200 trường hợp nghi ngờ ngộ độc thực phẩm.

Cuộc diễn tập đã khẳng định tính chủ động, năng lực chuyên môn và sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ giữa các lực lượng Y tế, Giáo dục, Công an và chính quyền địa phương trong việc bảo vệ sức khỏe học sinh.

Cuộc diễn tập cũng là dịp để các cơ quan, đơn vị, địa phương và lực lượng liên quan thực hành cơ chế phối hợp trong phát hiện, xử trí ban đầu, huy động lực lượng hỗ trợ, cấp cứu người bệnh, điều tra, xử lý vụ việc và triển khai các biện pháp khắc phục trong tình huống giả định nghi ngộ độc thực phẩm tại cơ sở giáo dục.

Thực hành cấp cứu các bệnh nhân nặng.

Thông qua cuộc diễn tập, tỉnh Ninh Bình hướng tới nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành và phối hợp giữa các lực lượng khi xảy ra sự cố ngộ độc thực phẩm tại trường học. Đây là hoạt động thiết thực góp phần bảo vệ sức khỏe học sinh, xây dựng môi trường học đường an toàn và nâng cao ý thức phòng, chống ngộ độc thực phẩm trong cộng đồng.