Trung tâm Quản lý luồng không lưu thuộc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) vừa tổ chức diễn tập quản lý luồng không lưu (ATFM) năm 2026, với tình huống giả định thời tiết diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến hoạt động bay tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Chương trình kết hợp vận hành mô phỏng trực tiếp trên hệ thống, nhằm nâng cao khả năng phối hợp, chủ động điều tiết luồng bay trong tình huống bất lợi.

Kịch bản chương trình diễn tập ATFM năm 2026 được xây dựng bám sát thực tế khai thác, có độ khó cao, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều đơn vị. (Ảnh: VATM).

Theo ông Chu Minh Được, Giám đốc Trung tâm Quản lý luồng không lưu, sản lượng bay tăng nhanh tại các cảng hàng không trọng điểm, đặc biệt là Nội Bài, đang tạo áp lực ngày càng lớn lên công tác điều hành. Trong khi đó, các hiện tượng thời tiết cực đoan, nhất là mây dông, có thể khiến năng lực tiếp thu của sân bay (AAR) giảm nhanh.

Nếu không được điều tiết kịp thời, tàu bay có nguy cơ dồn ứ, phải bay chờ kéo dài, gây xáo trộn lịch khai thác, tăng tiêu hao nhiên liệu và áp lực cho lực lượng kiểm soát viên không lưu.

Trước thực tế này, việc ứng dụng công cụ ATFM kết hợp cơ chế ra quyết định phối hợp (CDM) giúp các đơn vị chủ động điều phối hoạt động bay trên cơ sở chia sẻ thông tin, bảo đảm an toàn và nâng cao hiệu quả khai thác.

Kịch bản diễn tập năm nay được xây dựng sát thực tế, có độ khó cao, yêu cầu sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều đơn vị. Kíp trực Trung tâm Điều phối luồng không lưu phải hiệp đồng với các đầu mối liên quan để điều tiết luồng bay trực tiếp trên hệ thống ATFM Web Portal.

Các quy trình trọng tâm được thực hành gồm phát hành cảnh báo sớm, tổ chức họp CDM trực tuyến, tính toán giờ cất cánh (CTOT), kích hoạt lệnh dừng khởi hành từ mặt đất (ground stop), điều chỉnh năng lực tiếp thu theo từng giai đoạn và hỗ trợ hoán đổi slot ATFM.

Khi thời tiết cải thiện, các bên phối hợp giải tỏa tàu bay đang bay chờ, từng bước khôi phục năng lực khai thác và đánh giá kết quả sau diễn tập (POA).

Ông Nguyễn Mạnh Kiên, Phó tổng giám đốc VATM nhấn mạnh, trước áp lực tăng trưởng sản lượng bay và diễn biến khó lường của thời tiết cực đoan, toàn hệ thống cần chuyển mạnh từ điều hành trực tiếp sang điều hành chủ động theo kế hoạch, dựa trên các công cụ tính toán và dự báo hiện đại.

Lãnh đạo VATM yêu cầu các đơn vị tiếp tục tích hợp dữ liệu thời tiết tiên tiến lên nền tảng dùng chung, nâng cao chất lượng dự báo, ổn định giờ CTOT và tăng cường chia sẻ dữ liệu thời gian thực. Đồng thời, chú trọng lưu trữ, thống kê, phân tích dữ liệu sau khai thác để đánh giá hiệu quả và tối ưu hóa quy trình điều hành.