Diễn tập cứu 7 người mắc kẹt trong đám cháy tại khu nhà ở nhiều căn hộ

Đây là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao khả năng chủ dộng phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó và xử lý kịp thời các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn có thể xảy ra tại loại hình nhà ở nhiều căn hộ, nơi tập trung đông người và tiềm ẩn niều nguy cơ mất an toàn về phòng cháy chữa cháy.

Khi xảy ra tình huống cháy cần báo động cho người dân sống trong khu vực được biết để chủ động thoát nạn.

Các lực lượng chức năng phối hợp, ngắt hệ thống điện, phun nước chữa cháy.

Các lực lượng kịp thời di chuyển người gặp nạn và tài sản nhân dân ra khỏi khu vực cháy.

Lực lượng chức năng tổ chức đưa người bị mắc kẹt tại các khu vực bên trong toà nhà.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ, việc bảo đảm các điều kiện thoát nạn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Người dân cần thường xuyên kiểm tra và duy trì hành lang, cầu thang, lối ra thoát nạn thông thoáng; không bố trí đồ dùng, vật dụng cản trở đường thoát nạn; chủ động tìm hiểu và ghi nhớ các lối thoát nạn của công trình để nhanh chóng lựa chọn hướng di chuyển phù hợp khi có sự cố.

Mỗi hộ gia đình và người dân cũng cần chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy và các phương tiện chữa cháy được trang bị; nắm được kỹ năng báo cháy, thoát nạn trong môi trường có nhiều khói, khí độc và hỗ trợ những người xung quanh trong khả năng điều kiện an toàn.