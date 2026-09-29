Diễn tập chung về phòng thủ dân sự quân đội ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia năm 2026 dự kiến trong tháng 10

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng chủ trì cuộc kiểm tra. (Ảnh THẾ ĐẠI)

Theo đó, đoàn đã kiểm tra tại các địa điểm dự kiến tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ diễn tập. Tại buổi kiểm tra, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đã biểu dương, đánh giá cao các cơ quan, đơn vị liên quan đã tích cực, chủ động, khắc phục khó khăn để làm tốt công tác chuẩn bị.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng và Thượng tướng Lê Quang Đạo kiểm tra tại các địa điểm dự kiến tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ diễn tập.

Đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ vào nhiệm vụ được phân công tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tăng cường hiệp đồng để thực hiện đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng, tiến độ và an toàn tuyệt đối.

Thường xuyên phối hợp các lực lượng quân đội phía Lào và Campuchia, kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh để cuộc diễn tập thành công tốt đẹp. Đồng chí nhấn mạnh, cuộc diễn tập là hoạt động thiết thực trong hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam, Lào và Campuchia.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng kết luận cuộc kiểm tra.

Diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa quân đội ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia nằm trong kế hoạch đối ngoại quốc phòng năm 2026, góp phần củng cố mối quan hệ truyền thống, đoàn kết hữu nghị, gắn bó giữa ba nước láng giềng. Đồng thời, nâng cao năng lực phối hợp hiệp đồng giữa quân đội ba nước trong ứng phó thảm họa thiên tai, hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ tổn thất về tính mạng và tài sản, bảo đảm cuộc sống bình an cho người dân.

Các đại biểu tham dự.

Diễn tập dự kiến diễn ra trong tháng 10 tới, có sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia.