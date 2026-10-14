Diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa Quân đội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2026 thành công tốt đẹp

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam phát biểu chỉ đạo và khai mạc Diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa Quân đội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2026. Ảnh: Dân Chủ

Dự diễn tập có các đồng chí: Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam; Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào; Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh; Đại sứ Campuchia tại Việt Nam Touch Sopharath.

Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng dự khán diễn tập.

Các Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước Lào, Việt Nam, Campuchia (hàng đầu, từ phải sang: Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Tea Seiha) dự diễn tập. Ảnh: Dân Chủ

Đây là hoạt động thực hiện thỏa thuận của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước năm 2019 về luân phiên tổ chức diễn tập chung, tăng cường hợp tác ứng phó sự cố, thiên tai, thảm họa.

Phát biểu khai mạc, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh yêu cầu tăng cường năng lực phòng thủ dân sự trước những thách thức từ thiên tai, dịch bệnh và thảm họa môi trường. Cuộc diễn tập thể hiện trách nhiệm của Quân đội ba nước trong phối hợp xử lý các vấn đề an ninh phi truyền thống, bảo vệ nhân dân. Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu các lực lượng chấp hành nghiêm kỷ luật, phối hợp thống nhất, xử trí tình huống sát thực tế, bảo đảm an toàn về người và trang bị; đồng thời rút kinh nghiệm để hoàn thiện phương án ứng phó thảm họa.

Các đại biểu dự Diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa Quân đội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2026 tại Hà Nội. Ảnh: Dân Chủ

Diễn tập chia thành hai giai đoạn với sự tham gia của Quân đội nhân dân Việt Nam, nòng cốt là lực lượng Công binh, Phòng không - Không quân, Bộ đội Biên phòng, Hóa học, Thông tin liên lạc, Quân y, cùng với Quân đội nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Trực thăng của Quân chủng Phòng không - Không quân thực hành thả hàng cứu trợ cho người dân bị cô lập trong tình huống ngập lụt. Ảnh: Dân Chủ

Lực lượng Quân chủng Phòng không - Không quân thực hành cẩu vớt người bị nạn lên trực thăng trong tình huống ứng cứu nhân dân vùng ngập lụt. Ảnh: Dân Chủ

Giai đoạn 1 là tổ chức chuẩn bị ứng phó thảm họa siêu bão, với các vấn đề huấn luyện: Thiết lập sở chỉ huy liên hợp và giao nhiệm vụ, tổ chức hiệp đồng. Giai đoạn 2 là thực hành ứng phó thảm họa siêu bão, với các vấn đề huấn luyện: Ứng cứu khẩn cấp nhân dân vùng ngập lụt và triển khai bệnh viện dã chiến; ứng cứu sập đổ công trình; ứng phó sự cố rò rỉ, phát tán hóa chất nguy hiểm.

Lực lượng cứu hộ sử dụng xuồng tiếp cận, cứu người bị nạn trong tình huống ngập lụt. Ảnh: Dân Chủ

Sau thời gian khẩn trương, quyết liệt, các lực lượng tham gia đã hoàn thành nội dung chương trình diễn tập đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Thông qua diễn tập tiếp tục khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết giữa Quân đội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xây dựng khu vực hòa bình, hợp tác và phát triển; đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo, trình độ tổ chức chỉ huy, điều hành và khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa Quân đội ba nước trong cứu trợ thảm họa, sự cố, thiên tai quy mô lớn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phòng thủ dân sự trong tình hình mới.

Huấn luyện viên và chó nghiệp vụ Trường Trung cấp 24 Biên phòng phối hợp với lực lượng cứu hộ Lào, Campuchia tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát tại công trình sập đổ. Ảnh: Quang Thanh

Huấn luyện viên Trường Trung cấp 24 Biên phòng báo hiệu vị trí phát hiện nguồn hơi nạn nhân tại công trình sập đổ để lực lượng cứu hộ phối hợp xử trí. Ảnh: Quang Thanh

Với những kết quả đạt được, Quân đội ba nước sẽ tiếp tục phát huy năng lực, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng thủ dân sự, luôn vững vàng trước mọi tình huống, xứng đáng với niềm tin mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia dành cho lực lượng quân đội.

Các Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước Lào, Việt Nam, Campuchia (ở giữa, từ trái sang: Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Tea Seiha) tặng quà, động viên các lực lượng tham gia diễn tập. Ảnh: Dân Chủ

Đại diện lực lượng Bộ đội Biên phòng tham gia diễn tập, Trường Trung cấp 24 Biên phòng huy động 20 cán bộ, huấn luyện viên, nhân viên chuyên môn và 6 chó nghiệp vụ chuyên ngành tìm kiếm cứu nạn, do Thượng tá Hoàng Ngọc Sáng, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp 24 Biên phòng chỉ huy. Để thực hiện nhiệm vụ, nhà trường tuyển chọn huấn luyện viên, chó nghiệp vụ có kinh nghiệm, tổ chức huấn luyện theo kịch bản; đồng thời phối hợp với lực lượng công binh khảo sát, xây dựng thao trường, bố trí tình huống sát thực tế và tham gia các đợt hợp luyện, tổng duyệt.

Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng gặp gỡ, động viên cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tham gia diễn tập. Ảnh: Dân Chủ

Trung tướng Vũ Trung Kiên tặng quà cán bộ, chiến sĩ Trường Trung cấp 24 Biên phòng sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập. Ảnh: Dân Chủ

Trong tình huống ứng cứu sập đổ công trình, lực lượng của nhà trường được tổ chức thành ba tổ, phối hợp với các đơn vị cứu hộ Lào, Campuchia tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt trong đống đổ nát. Các huấn luyện viên điều khiển chó nghiệp vụ tìm kiếm, phát hiện nguồn hơi của nạn nhân, đánh dấu vị trí và báo cáo người chỉ huy để phối hợp với các lực lượng triển khai khoan, cắt, tiếp cận, sơ cứu và bàn giao nạn nhân.

Nội dung diễn tập góp phần rèn luyện kỹ năng sử dụng chó nghiệp vụ, nâng cao khả năng hiệp đồng trong ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Lực lượng của Trường Trung cấp 24 Biên phòng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện, trang bị và chó nghiệp vụ, góp phần vào thành công chung của cuộc diễn tập.