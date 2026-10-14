Dự và chỉ đạo diễn tập có các đồng chí: Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam; Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia.

Đại tướng Phan Văn Giang, Đại tướng Khamliang Outhakaysone và Đại tướng Tea Seiha dự Diễn tập. Ảnh: Quang Vinh

Tham dự Diễn tập còn có các đồng chí: Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị; Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh; Đại sứ Campuchia tại Việt Nam Touch Sopharath...

Cuộc Diễn tập nhằm nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng giữa Quân đội 3 nước trong cứu trợ thảm họa, thiên tai; góp phần tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng thủ dân sự; củng cố phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết, sự hợp tác toàn diện của Quân đội 3 nước, giữ vững an ninh chính trị, xây dựng khu vực hòa bình, hữu nghị hợp tác và phát triển.

Diễn tập chia thành 2 giai đoạn với sự tham gia của Quân đội nhân dân Việt Nam, nòng cốt là lực lượng công binh, phòng không-không quân, hóa học, thông tin liên lạc, quân y, bộ đội biên phòng, cùng với Quân đội nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Giai đoạn 1 là tổ chức chuẩn bị ứng phó thảm họa siêu bão, với các vấn đề huấn luyện: Thiết lập sở chỉ huy liên hợp và giao nhiệm vụ, tổ chức hiệp đồng. Giai đoạn 2 là thực hành ứng phó thảm họa siêu bão, với các vấn đề huấn luyện: Ứng cứu khẩn cấp nhân dân vùng ngập lụt và triển khai bệnh viện dã chiến; ứng cứu sập đổ công trình; ứng phó sự cố rò rỉ, phát tán hóa chất nguy hiểm.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu khai mạc Diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa Quân đội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2026. Ảnh: Quang Vinh

Phát biểu khai mạc Diễn tập, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam nhấn mạnh, hiện nay, thế giới và khu vực đang đối mặt với nhiều thách thức ngày càng lớn; biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và các sự cố, thảm họa môi trường… đã trở thành mối quan tâm chung của toàn cầu. Việc tăng cường năng lực phòng thủ dân sự không chỉ là nhiệm vụ cấp bách của mỗi nước, mà còn là sự đóng góp quan trọng vào an ninh chung của khu vực.

Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng, cuộc diễn tập chung lần này là sự tiếp nối truyền thống tốt đẹp, là minh chứng sinh động, khẳng định cam kết mạnh mẽ của Quân đội ba nước trong việc sẵn sàng phối hợp xử lý những vấn đề về an ninh phi truyền thống trong khu vực, bảo vệ tính mạng, tài sản và cuộc sống bình yên của nhân dân mỗi nước.

Diễn tập cũng là cơ hội quý báu để Quân đội ba nước cùng nhau trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng ứng phó với các tình huống khẩn cấp, sự cố, thảm họa xuyên biên giới.

Để cuộc diễn tập đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị Ban Chỉ đạo, cơ quan Ban Chỉ đạo quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của cuộc diễn tập, tổ chức điều hành chặt chẽ, đúng ý định, kế hoạch; xử lý linh hoạt các tình huống phát sinh, bảo đảm diễn tập sát thực tế, phù hợp với tình hình hiện nay.

Các lực lượng tham gia diễn tập nêu cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, chủ động hiệp đồng chặt chẽ, để hoàn thành xuất sắc từng vấn đề huấn luyện; thực hiện các nội dung diễn tập theo đúng ý định, điều hành của Ban Chỉ đạo, cơ quan Ban Chỉ đạo; bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang bị. Lực lượng phục vụ thực hiện tốt công tác bảo đảm cho diễn tập, nhất là việc bảo đảm thao trường, bãi tập, thông tin liên lạc, cơ yếu và hậu cần, kỹ thuật cho các lực lượng thực binh.

Thông qua diễn tập, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị Quân đội mỗi nước tổ chức rút kinh nghiệm, đề ra những bài học, giải pháp nâng cao năng lực tổ chức chỉ huy và thực hành ứng phó với các tình huống; tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn chỉnh các phương án, kế hoạch ứng phó phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của Quân đội mỗi nước.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng đề nghị lực lượng tham gia diễn tập thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, xem đây là cơ hội để giao lưu, hiểu biết sâu sắc hơn về nét đẹp văn hóa và con người của ba quốc gia, góp phần tô thắm thêm tình hữu nghị giữa Quân đội và nhân dân ba nước.

Diễn tập ứng cứu khẩn cấp nhân dân vùng ngập lụt. Ảnh: Bộ Quốc phòng

Diễn tập ứng cứu khẩn cấp nhân dân vùng ngập lụt. Ảnh: Bộ Quốc phòng

Ứng cứu sập đổ công trình trong Diễn tập. Ảnh: Bộ Quốc phòng

Ứng phó sự cố rò rỉ, phát tán hóa chất nguy hiểm trong Diễn tập. Ảnh: Bộ Quốc phòng

Đại tướng Phan Văn Giang, Đại tướng Khamliang Outhakaysone và Đại tướng Tea Seiha trao quà động viên lực lượng tham gia Diễn tập. Ảnh: Quang Vinh