Diễn tập chung phòng thủ dân sự giữa quân đội 3 nước Việt Nam – Lào – Campuchia

Thực hiện thỏa thuận của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia tại Hội nghị cấp Bộ trưởng năm 2019, Kế hoạch hợp tác Quốc phòng năm 2026 giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam - Lào và Việt Nam - Campuchia, sáng 14-10, tại Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh, Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa quân đội 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2026 với đề mục: “Lực lượng phòng thủ dân sự quân đội 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia phối hợp ứng phó, khắc phục hậu quả siêu bão”.

Máy bay Không quân Việt Nam diễn tập cứu hộ tại hiện trường. Video: ĐỖ TRUNG

Dự và chỉ đạo cuộc diễn tập có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam; Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào; Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia.

Đại biểu kiểm tra hiện trường trước khi diễn tập. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Cuộc diễn tập nhằm nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng giữa quân đội 3 nước trong cứu trợ thảm họa, thiên tai; góp phần tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng thủ dân sự; củng cố phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết, sự hợp tác toàn diện của quân đội 3 nước, giữ vững an ninh chính trị, xây dựng khu vực hòa bình, hữu nghị hợp tác và phát triển.

Các đại biểu dự, chỉ đạo và chứng kiến diễn tập. Ảnh ĐỖ TRUNG

Phát biểu tại cuộc diễn tập, Đại tướng Phan Văn Giang nêu rõ, hiện nay, thế giới và khu vực đang đối mặt với nhiều thách thức ngày càng lớn; biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và các sự cố, thảm họa môi trường... đã trở thành mối quan tâm chung của toàn cầu. Việc tăng cường năng lực phòng thủ dân sự không chỉ là nhiệm vụ cấp bách của mỗi nước, mà còn là sự đóng góp quan trọng vào an ninh chung của khu vực.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại cuộc diễn tập. Ảnh: ĐỖ TRUNG

“Cuộc diễn tập chung lần này là sự tiếp nối truyền thống tốt đẹp, là minh chứng sinh động, khẳng định cam kết mạnh mẽ của quân đội 3 nước trong việc sẵn sàng phối hợp xử lý những vấn đề về an ninh phi truyền thống trong khu vực, bảo vệ tính mạng, tài sản và cuộc sống bình yên của nhân dân mỗi nước”, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh.

Máy bay không quân Việt Nam diễn tập cứu hộ tại hiện trường. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Lực lượng quân đội 3 nước diễn tập cứu hộ trên mặt nước. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Cuộc diễn tập chia thành 2 giai đoạn với sự tham gia của Quân đội nhân dân Việt Nam, nòng cốt là lực lượng công binh, phòng không - không quân, hóa học, thông tin liên lạc, quân y, bộ đội biên phòng, cùng với Quân đội nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Máy bay không quân Việt Nam diễn tập cứu hộ tại hiện trường. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Giai đoạn 1: tổ chức chuẩn bị ứng phó thảm họa siêu bão, với các vấn đề huấn luyện như thiết lập sở chỉ huy liên hợp và giao nhiệm vụ, tổ chức hiệp đồng. Giai đoạn 2: thực hành ứng phó thảm họa siêu bão, với các vấn đề huấn luyện như ứng cứu khẩn cấp nhân dân vùng ngập lụt và triển khai bệnh viện dã chiến; ứng cứu sập đổ công trình; ứng phó sự cố rò rỉ, phát tán hóa chất nguy hiểm.

3 Đại tướng trao quà động viên lực lượng tham gia diễn tập. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Sau thời gian khẩn trương, quyết liệt, các lực lượng tham gia đã hoàn thành nội dung chương trình diễn tập đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

>>> Một số hình ảnh tại cuộc diễn tập: