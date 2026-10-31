Diễn tập chữa cháy với quy mô lớn tại TP.HCM

Huy động hơn 2.500 người cùng nhiều phương tiện hiện đại

Theo đó, cuộc diễn tập được tổ chức nhằm kiểm tra năng lực chỉ huy, điều hành, khả năng huy động lực lượng, phương tiện và cơ chế phối hợp giữa các đơn vị trong xử lý những tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố đặc biệt nghiêm trọng tại cơ sở công nghiệp có nguy cơ cháy, nổ cao.

Lực lượng chức năng đang xử lý tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố có nguy cơ cao.

Theo ban tổ chức, cuộc diễn tập huy động 2.571 người cùng 147 phương tiện các loại. Trong đó có 27 xe chữa cháy, 23 xe chỉ huy, 8 xe thang, 5 xe cứu nạn, cứu hộ, 12 xe cứu thương, 6 robot chữa cháy và 8 tàu chữa cháy chuyên dụng. Đặc biệt, 6 chó nghiệp vụ cũng được huy động tham gia phục vụ công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Lực lượng tham gia gồm các đơn vị thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Công an TP.HCM, Công an Đồng Nai, Tây Ninh cùng lực lượng y tế, hàng hải và các đơn vị thuộc Cụm quy chế an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Điểm nhấn của cuộc diễn tập là sự tham gia của nhiều phương tiện, thiết bị kỹ thuật hiện đại như robot chữa cháy, hệ thống lăng phun lưu lượng lớn Big Gun, thiết bị bay không người lái (drone) và camera giám sát thông minh.

Những thiết bị này hỗ trợ lực lượng chức năng trinh sát hiện trường, tiếp cận khu vực nguy hiểm, xác định vị trí sự cố và triển khai chữa cháy từ khoảng cách an toàn.

Chuẩn bị đưa chó nghiệp vụ vào tiếp ứng.

Việc tổ chức diễn tập với quy mô lớn tại một tổ hợp công nghiệp hóa dầu cho thấy yêu cầu ngày càng cao đối với công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố. Bởi tại những cơ sở có hệ thống bồn chứa, đường ống dẫn và cầu cảng chuyên dụng, một sự cố cháy, nổ nếu không được phát hiện, xử lý kịp thời có thể gây hậu quả nghiêm trọng đối với con người, tài sản và môi trường.

Hiệp đồng xử lý nhiều tình huống khẩn cấp trên đất liền và trên biển

Theo kịch bản giả định, tại Tổ hợp hóa dầu Long Sơn xảy ra nhiều sự cố nghiêm trọng cùng lúc, gồm cháy, nổ và sập đổ công trình tại khu vực bồn chứa; cháy tàu, tràn hóa chất Naphtha tại cầu cảng; tai nạn giao thông làm rò rỉ axit Clohydric (HCl).

Cùng với đó, nhiều người bị mắc kẹt dưới các cấu kiện công trình sập đổ, trên cao và trên biển cần được giải cứu khẩn cấp.

Tổ hợp hóa dầu Long Sơn, TP.HCM.

Ngay khi sự cố phát sinh, lực lượng tại chỗ của Tổ hợp hóa dầu Long Sơn nhanh chóng kích hoạt cấp độ ứng phó khẩn cấp cao nhất, triển khai các biện pháp chữa cháy, cứu người và khoanh vùng khu vực nguy hiểm.

Khi lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có mặt, quyền điều hành được chuyển giao cho Trung tâm chỉ huy thống nhất để tổ chức điều phối lực lượng, phương tiện từ cấp Bộ và các địa phương lân cận.

Với nhiều tình huống giả định diễn ra đồng thời, cuộc diễn tập đặt ra yêu cầu cao về khả năng chỉ huy, điều hành và tổ chức hiệp đồng giữa các lực lượng. Từ chữa cháy tại khu vực bồn chứa, xử lý sự cố hóa chất, ngăn chặn nguy cơ cháy lan đến triển khai cứu nạn trên biển, tất cả đều đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng, chính xác và kịp thời.

Thông qua diễn tập, các đơn vị có điều kiện kiểm tra khả năng vận hành trang thiết bị chuyên dụng, đánh giá năng lực tổ chức lực lượng, phương tiện và hiệu quả phối hợp liên ngành. Qua đó, kịp thời nhận diện những hạn chế, bất cập để bổ sung, hoàn thiện phương án ứng phó khi xảy ra sự cố trong thực tế.

Diễn tập cứu hộ tàu chở dầu trên biển.

Ông Kulachet Dharachandra, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn, cho biết khả năng ứng phó sự cố hiệu quả phụ thuộc vào sự kết hợp đồng bộ giữa kỷ luật an toàn, đội ngũ được đào tạo bài bản, hệ thống thiết bị tin cậy và quy trình vận hành rõ ràng. Việc phối hợp thực hành với các cơ quan chức năng không chỉ thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với người lao động mà còn đối với cộng đồng dân cư xung quanh và môi trường.

Tổ hợp hóa dầu Long Sơn là công trình công nghiệp quy mô lớn, có hệ thống nhà máy sản xuất, bồn bể chứa, cảng chuyên dụng và các công trình phụ trợ. Với đặc thù hoạt động trong lĩnh vực hóa dầu, công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và ứng phó sự cố hóa chất luôn đặt ra những yêu cầu nghiêm ngặt.

Cuộc diễn tập là dịp quan trọng để kiểm tra thực chất khả năng sẵn sàng ứng phó của các lực lượng, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của doanh nghiệp trong bảo đảm an toàn sản xuất.

Qua đó, góp phần bảo vệ tính mạng, sức khỏe người dân, tài sản của Nhà nước và doanh nghiệp, hạn chế thấp nhất những thiệt hại có thể xảy ra, giữ vững an ninh, an toàn tại các công trình công nghiệp trọng điểm.