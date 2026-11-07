Diễn tập chữa cháy và cứu nạn tại Trường ĐH Văn Lang: Đảm bảo công tác phòng ngừa cháy nổ, trường học an toàn

Sau 2 ngày tập huấn, triển khai kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện cần thiết, buổi thực tập được tổ chức tại Trường Đại học Văn Lang, cơ sở 3, địa chỉ số 80/68 Dương Quảng Hàm, phường An Nhơn, TPHCM.

Tham dự buổi thực tập có Trung tá Võ Quốc Huynh, Phó Đội trưởng Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 15; ông Võ Văn Tuấn, Thành viên Hội đồng trường, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang; ông Đinh Xuân Toàn, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên, Trưởng phòng Giám sát thanh tra nhà trường; Thiếu tá Đoàn Đỗ Hồ Sơn, đại diện Công an phường An Nhơn cùng đại diện các phòng, ban, đơn vị chức năng và lực lượng tham gia.

BGH nhà trường, Đại biểu và chính quyền địa phương tham gia buổi diễn tập

Tham gia thực tập còn có lực lượng Công an phường An Nhơn, Ban Chỉ huy Quân sự phường, Trung tâm Y tế phường, Công ty Điện lực Gia Định, Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An, lực lượng an ninh cơ sở, lực lượng PCCC cơ sở và sinh viên Trường Đại học Văn Lang.

Phát biểu tại buổi thực tập, đại diện BCH Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 15 cảm ơn Ban Giám hiệu Trường Đại học Văn Lang cùng các cơ quan, đơn vị đã tích cực phối hợp, chuẩn bị chu đáo để chương trình được triển khai theo đúng kế hoạch.

Đồng thời, nhấn mạnh hai yêu cầu trọng tâm là bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện, trang thiết bị trong suốt quá trình thực tập; các lực lượng phải thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, sự phân công và quy trình đã được tập huấn, thống nhất trước đó.

Trung tá Võ Quốc Huynh phát biểu tại buổi diễn tập

Theo tình huống giả định, vào lúc 10 giờ 30 ngày 7/11/2026, đám cháy bất ngờ phát sinh tại khu vực để xe ở tầng hầm 1 của tòa nhà làm việc thuộc Trường Đại học Văn Lang, cơ sở 3. Đám cháy tạo nhiều khói, khí độc, có nguy cơ lan rộng sang các khu vực lân cận, đe dọa an toàn của người làm việc và tài sản bên trong công trình.

Nhiều người được giả định mắc kẹt tại khu vực cháy và các tầng cao của tòa nhà, cần được tổ chức cứu nạn, cứu hộ khẩn cấp.

Các lực lượng tham gia buổi diễn tập

Theo phương án, lực lượng PCCC cơ sở huy động 150 người cùng hệ thống cung cấp nước chữa cháy, máy bơm, vòi, lăng phun, 10 bình chữa cháy các loại và những dụng cụ, phương tiện phục vụ CNCH.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH huy động 25 cán bộ, chiến sĩ, 3 xe chữa cháy, 1 xe phương tiện chở máy bơm chữa cháy và 1 xe thang. Các lực lượng phối hợp được phân công nhiệm vụ cụ thể, sẵn sàng triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự, điều tiết giao thông, sơ cấp cứu và hỗ trợ chữa cháy.

Theo tình huống giả định, vào lúc 10 giờ 30 ngày 7/11/2026, đám cháy bất ngờ phát sinh tại khu vực để xe ở tầng hầm 1 của tòa nhà làm việc thuộc Trường Đại học Văn Lang, cơ sở 3

Ngay sau khi tín hiệu báo cháy được kích hoạt, lực lượng thông tin nhanh chóng thông báo cho lãnh đạo nhà trường, đồng thời phát loa, đánh kẻng, thổi còi báo động để cán bộ, nhân viên và sinh viên biết, chủ động thoát nạn. Thông tin về vụ cháy cũng được chuyển đến lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH qua số điện thoại 114 để điều động phương tiện, cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Tại khu vực xảy ra cháy, lực lượng PCCC cơ sở nhanh chóng sử dụng bình chữa cháy xách tay và hệ thống chữa cháy vách tường, triển khai 3 lăng B phun trực tiếp vào đám cháy, ngăn không cho lửa lan sang các khu vực lân cận.

Các tổ hướng dẫn thoát nạn tổ chức đưa người ra khu vực tập kết an toàn bên ngoài cơ sở, đồng thời kiểm tra, thống kê số lượng người đã thoát ra để xác định những trường hợp còn mắc kẹt.

Các tổ hướng dẫn thoát nạn tổ chức đưa người ra khu vực tập kết an toàn bên ngoài cơ sở, đồng thời kiểm tra, thống kê số lượng người đã thoát ra để xác định những trường hợp còn mắc kẹt

Song song đó, tổ cứu nạn, cứu hộ sử dụng cáng đưa người bị thương ra ngoài, bàn giao cho lực lượng y tế sơ cấp cứu. Tổ di chuyển tài sản khẩn trương đưa 5 kiện hàng và 30 xe máy ra khỏi khu vực nguy hiểm. Lực lượng bảo vệ tổ chức chốt chặn các lối ra vào, bảo vệ tài sản được di dời, phối hợp với Công an phường giữ gìn an ninh trật tự.

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 15 nhanh chóng điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường. Tổ trinh sát gồm 2 cán bộ, chiến sĩ tiếp cận khu vực cháy để xác định vị trí phát sinh lửa, chất cháy, hướng phát triển của đám cháy và tìm kiếm người mắc kẹt.

Lực lượng chữa cháy tại chỗ tích tham gia chữa cháy ngay khi phát hiện sự cố về hoả hoạn

Trên cơ sở kết quả trinh sát, Ban Chỉ huy chữa cháy chỉ đạo triển khai các đội hình phù hợp, tập trung khống chế đám cháy, ngăn cháy lan và tổ chức cứu người.

Các xe chữa cháy được bố trí tại những vị trí thuận lợi trên đường nội bộ nhà trường. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH triển khai đội hình đường vòi A, kết hợp các lăng B phun nước trực tiếp vào khu vực cháy, làm mát công trình, bảo đảm an toàn cho cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH khẩn trương có mặt tại hiện trường, triển khai lực lượng tham gia chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn

Để duy trì nguồn nước chữa cháy liên tục, xe phương tiện chở máy bơm được bố trí tại trụ nước chữa cháy xung quanh cơ sở, triển khai đội hình hút nước và truyền tiếp cho các xe chữa cháy tại mặt lửa.

Đặc biệt, đối với tình huống giả định có 10 người mắc kẹt tại tầng 6 tòa nhà, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH triển khai xe thang tiếp cận từ bên ngoài, tổ chức đưa các nạn nhân xuống vị trí an toàn. Cùng với đó, lực lượng cứu nạn tại chỗ phối hợp đưa người bị thương ra khu vực tập kết, bàn giao cho nhân viên y tế thực hiện các biện pháp sơ cấp cứu ban đầu và chuyển thương theo tình huống.

Phương tiện hiện đại của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH được huy động, tham gia vào buổi diễn tập

Trong quá trình thực tập, Công an phường An Nhơn triển khai lực lượng, phương tiện chốt chặn, phân luồng giao thông trên các tuyến đường Lương Ngọc Quyến, hẻm 80 Dương Quảng Hàm và hẻm 566 Nguyễn Thái Sơn, bảo đảm an ninh trật tự trong và ngoài khu vực diễn tập, tạo điều kiện thuận lợi cho xe chữa cháy tiếp cận hiện trường.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH sử dụng xe thang đặc chủng tiếp cận với các khu vực tầng cao để hỗ trợ sơ tán người gặp nạn

Song song đó, công tác chữa cháy tại chỗ của nhà trường vẫn tích cực phối hợp, tham gia dập lửa

Lực lượng y tế phường cũng bố trí nhân lực, phương tiện và dụng cụ chuyên môn để tiếp nhận, sơ cấp cứu các trường hợp bị thương giả định. Các đơn vị phối hợp thực hiện nhiệm vụ theo đúng chức năng, bảo đảm sự đồng bộ trong quá trình triển khai phương án.

Các nạn nhân từ các tầng cao được đưa xuống đất an toàn

Lực lượng y tế trực tiếp sơ cấp cứu người gặp nạn

Các lực lượng phối hợp nhuần nhuyễn cùng với nhau, hoàn thành các mục tiêu của buổi diễn tập đã đề ra

Kết thúc thực tập, Ban Chỉ huy chữa cháy và CNCH phát lệnh dừng các hoạt động chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Các đơn vị tiến hành thu hồi phương tiện, kiểm đếm quân số, trang thiết bị, thu dọn hiện trường và kiểm tra an toàn hệ thống điện trước khi đưa cơ sở trở lại hoạt động bình thường.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH huấn luyện kỹ năng chữa cháy tại chỗ cho Trường ĐH Văn Lang

Thông qua buổi thực tập, các lực lượng có dịp kiểm tra, đánh giá khả năng vận hành phương tiện, kỹ năng xử lý tình huống, tổ chức thoát nạn, cứu người và hiệu quả phối hợp giữa lực lượng chuyên nghiệp với lực lượng PCCC cơ sở.

Đánh giá, rút kinh nghiệm sau buổi diễn tập

Qua đó, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của nhà trường, cán bộ, nhân viên và sinh viên trong công tác phòng ngừa cháy, nổ; chủ động phát hiện, xử lý kịp thời các sự cố ngay từ ban đầu, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.