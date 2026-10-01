Diễn tập chữa cháy và CNCH cấp Thành phố năm 2026: Khi an toàn không còn là câu chuyện của riêng ai

"4 tại chỗ" - nền tảng của ứng phó hiệu quả

Ngày 29/9, Công an TPHCM đã tổ chức cuộc họp triển khai kế hoạch diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp Thành phố năm 2026, tại Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn (Tỉnh lộ 44, xã Long Điền, TPHCM). Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng - Phó Giám đốc CATP, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập - chủ trì cuộc họp, cùng sự tham dự của lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; lãnh đạo các phòng nghiệp vụ thuộc CATP; đại diện Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố, Hội Chữ thập đỏ, Trung tâm Cấp cứu 115 và chính quyền địa phương.

Theo kế hoạch, cuộc diễn tập sẽ được tổ chức tại Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn, gồm hai nội dung lớn: vận hành cơ chế và diễn tập thực binh. Nội dung vận hành cơ chế tập trung kiểm tra khả năng tiếp nhận, xử lý thông tin, đánh giá tình hình, huy động lực lượng, phương tiện và tổ chức chỉ huy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi sự cố vượt quá khả năng xử lý của cơ sở. Đây là nội dung có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi lẽ trong thực tế, nhiều sự cố lớn đã cho thấy những hạn chế trong khâu tiếp nhận thông tin, đánh giá tình hình và huy động lực lượng. Việc kiểm tra cơ chế vận hành không chỉ đánh giá năng lực của từng cá nhân, đơn vị, mà còn kiểm tra tính thông suốt của cả một hệ thống chỉ huy, điều hành.

Nội dung diễn tập thực binh huy động nhiều lực lượng, phương tiện phối hợp trực tiếp tại hiện trường, triển khai chữa cháy, tìm kiếm, cứu người, cứu tài sản và xử lý các tình huống phức tạp phát sinh. Đây là phần kiểm tra năng lực thực hành, khả năng phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng trong điều kiện áp lực cao, thời gian gấp rút và tình huống giả định phức tạp. Với quy mô cấp Thành phố, cuộc diễn tập đặt ra yêu cầu cao về chỉ huy thống nhất, phối hợp đồng bộ và thông tin thông suốt. Đây là dịp kiểm tra, đánh giá thực chất khả năng huy động lực lượng, phương tiện, năng lực chỉ huy, điều hành và cơ chế phối hợp khi xảy ra cháy, nổ, tai nạn, sự cố lớn, phức tạp.

Quang cảnh cuộc họp

Cuộc diễn tập tiếp tục phát huy phương châm "4 tại chỗ": chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ, nâng cao khả năng chủ động phòng ngừa, xử lý ban đầu của cơ sở trước khi lực lượng chuyên nghiệp đến hiện trường.

Phương châm này có ý nghĩa hết sức thiết thực. Trong nhiều vụ cháy, nổ, tai nạn, khoảng thời gian từ khi sự cố xảy ra đến khi lực lượng chuyên nghiệp có mặt tại hiện trường là khoảng thời gian quyết định. Nếu cơ sở có khả năng xử lý ban đầu tốt, thiệt hại sẽ được giảm thiểu đáng kể. Ngược lại, nếu cơ sở lúng túng, không có phương án, không có lực lượng được huấn luyện, hậu quả có thể nghiêm trọng hơn rất nhiều. Việc phát huy phương châm "4 tại chỗ" không chỉ là trách nhiệm của cơ sở, mà còn là trách nhiệm của chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng trong việc hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và hỗ trợ cơ sở xây dựng, duy trì năng lực ứng phó thường xuyên.

Vì một thành phố an toàn và phát triển bền vững

Sự phối hợp liên ngành không chỉ là yêu cầu của một cuộc diễn tập quy mô lớn, mà còn phản ánh thực tế rằng, trong ứng phó với các sự cố khẩn cấp, không một lực lượng nào có thể hành động đơn độc. Chữa cháy cần có lực lượng chuyên nghiệp, nhưng cứu nạn, cứu hộ cần có y tế, cứu thương; bảo đảm an ninh, trật tự cần có Công an, quân đội; thông tin liên lạc cần có sự tham gia của các đơn vị truyền thông; hậu cần cần có sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và doanh nghiệp. Thông qua công tác chuẩn bị và tổ chức diễn tập, sự phối hợp giữa các lực lượng này tiếp tục được củng cố, góp phần hoàn thiện cơ chế ứng phó với các tình huống khẩn cấp quy mô lớn.

Thượng tá Bùi Trung Hiếu - Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TPHCM phát biểu

Đáng chú ý trong cuộc diễn tập này là việc kiểm tra không chỉ dừng lại ở lực lượng và phương tiện, mà còn kiểm tra cả cơ chế vận hành. Khi từng lực lượng hiểu rõ nhiệm vụ, thông tin được truyền đạt thông suốt và chỉ huy được thống nhất, khả năng xử lý sự cố lớn sẽ nhanh hơn, chính xác hơn và hiệu quả hơn. Cuộc họp triển khai kế hoạch đã tập trung thống nhất nội dung, phương pháp tổ chức, cơ chế thông tin, chỉ huy, điều hành và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng lực lượng, đơn vị tham gia. Các điều kiện về lực lượng, phương tiện, thông tin liên lạc, hậu cần, y tế, an ninh, trật tự và giao thông được rà soát để phục vụ quá trình tập luyện, hợp luyện, tổng duyệt và diễn tập chính thức. Việc rà soát toàn diện các điều kiện này cho thấy tính chuyên nghiệp và sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Ban Chỉ đạo. Đây là cơ sở để cuộc diễn tập diễn ra thành công, đạt được mục tiêu đề ra.

Cuộc diễn tập tại Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc. Đây không chỉ là dịp kiểm tra năng lực ứng phó của các lực lượng, mà còn là cơ hội để rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu. Một cuộc diễn tập thành công không thể thiếu sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt: từ xây dựng kịch bản, phân công nhiệm vụ, đến bảo đảm phương tiện, thông tin liên lạc và các điều kiện hậu cần. Không một lực lượng nào có thể ứng phó hiệu quả với các sự cố lớn nếu không có sự phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác. Sự phối hợp này cần được xây dựng, duy trì và củng cố thường xuyên, không chỉ trong diễn tập mà cả trong thực tế. Phương châm "4 tại chỗ" khẳng định vai trò quan trọng của cơ sở trong việc phòng ngừa, xử lý ban đầu các sự cố. Đầu tư cho cơ sở là đầu tư cho an toàn, là giảm thiểu rủi ro và thiệt hại.

Công an TPHCM tổ chức diễn tập chữa cháy nhà cao tầng

Cuộc diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp Thành phố năm 2026 tại Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn là một hoạt động có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao năng lực ứng phó với các tình huống khẩn cấp của TPHCM. Mỗi nhiệm vụ được phân công rõ ràng, mỗi phương án được chuẩn bị kỹ lưỡng là cơ sở để các lực lượng phối hợp hiệu quả khi sự cố xảy ra. Việc kiểm tra cả lực lượng, phương tiện và cơ chế vận hành sẽ giúp nâng cao khả năng ứng phó, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân và bảo đảm an toàn hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Thành phố. Với nhiều công trình, dự án, cơ sở công nghiệp quy mô lớn, việc duy trì và nâng cao năng lực ứng phó với các sự cố khẩn cấp là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Cuộc diễn tập này là một bước quan trọng trong quá trình đó, góp phần xây dựng một Thành phố an toàn, văn minh và phát triển bền vững.

Theo kế hoạch, thời gian diễn tập dự kiến diễn ra trong 14 ngày (từ ngày 02 - 16/10/2026. Trong đó, thời gian tập luyện 10 ngày (từ ngày 02 - 11/10/2026), thời gian hợp luyện 2 ngày (từ ngày 12 - 13/10/2026), thời gian tổng duyệt 2 ngày (Lần 1 ngày 14/10/2026; Lần 2 ngày 15/10/2026. Thời gian diễn tập chính thức sẽ được tổ chức vào ngày 16/10/2026.