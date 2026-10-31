Diễn tập chữa cháy, cứu nạn tại Bệnh viện Phổi Kiên Giang

Cán bộ, chiến sĩ diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Bệnh viện Phổi Kiên Giang.

Theo tình huống giả định, sự cố chập điện tại khu khám bệnh gây cháy, có nguy cơ lan sang các khu vực lân cận. Lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại chỗ triển khai chữa cháy ban đầu, báo động và hướng dẫn bệnh nhân, người nhà, nhân viên y tế sơ tán đến nơi an toàn.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ điều động phương tiện cùng 30 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp chữa cháy, tìm kiếm người bị nạn, sơ tán bệnh nhân và tài sản, khống chế đám cháy.

Buổi diễn tập nhằm nâng cao khả năng phối hợp giữa lực lượng chuyên trách và lực lượng tại chỗ, đồng thời rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ, cứu nạn, cứu hộ tại cơ sở y tế.