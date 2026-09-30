Diễn tập chống khủng bố, giải cứu con tin trên tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội

Diễn tập chống khủng bố, hiệp đồng giải cứu con tin

Ngày 30/9, Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức diễn tập phòng, chống khủng bố, giải cứu con tin và xử lý tình huống liên quan đến bom, mìn, chất nổ tại Ga Nhổn.

Các đơn vị, lực lượng chức năng triển khai diễn tập.

Chương trình do Hà Nội Metro phối hợp với Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1 và Phòng An ninh nội địa (PA02) tổ chức, với sự tham gia của đại diện Bộ Tư lệnh Cảnh sát đặc nhiệm, Công an thành phố Hà Nội, Sở Xây dựng Hà Nội, Văn phòng UBND thành phố cùng các đơn vị liên quan.

Trong khuôn khổ chương trình, các lực lượng tổ chức diễn tập phương án tác chiến phòng, chống khủng bố, giải cứu con tin và xử lý tình huống liên quan đến bom, mìn, chất nổ trên tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội, tại khu vực Ga Nhổn - Depot Nhổn.

Nội dung diễn tập tập trung vào công tác chỉ huy, điều hành và cơ chế phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng; kiểm tra khả năng huy động lực lượng, phương tiện và xử lý các tình huống giả định.

Thông qua diễn tập, khả năng phối hợp giữa các lực lượng được kiểm tra trong điều kiện tình huống đặt ra có tính chất phức tạp, qua đó nâng cao năng lực ứng phó, bảo đảm an ninh, an toàn cho hành khách, nhân viên, công trình và hoạt động vận hành đường sắt đô thị.

Không chỉ dừng ở một phương án diễn tập, chương trình còn là dịp để các đơn vị rà soát cách thức tổ chức, cơ chế phối hợp và khả năng xử lý khi phát sinh những tình huống ảnh hưởng đến an ninh, an toàn trong môi trường vận tải hành khách công cộng bằng đường sắt đô thị.

Các lực lượng chức năng phối hợp với Hà Nội Metro tổ chức diễn tập phương án phòng, chống khủng bố, giải cứu con tin và xử lý tình huống liên quan đến bom, mìn, chất nổ, qua đó nâng cao khả năng hiệp đồng, ứng phó trên tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội.

Tăng kỹ năng cho đội ngũ vận hành

Cùng với diễn tập tại Ga Nhổn, Hà Nội Metro tổ chức tập huấn công tác bảo đảm an ninh, trật tự và phòng, chống khủng bố trong hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng đường sắt đô thị tại Depot Phú Lương, thuộc tuyến đường sắt đô thị số 2A Cát Linh - Hà Đông.

Ông Nguyễn Văn Ngọc, Phó Tổng giám đốc Hà Nội Metro, cho biết thông qua chương trình, cán bộ, nhân viên Hà Nội Metro được phổ biến, cập nhật kiến thức pháp luật; nâng cao nhận thức về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống khủng bố.

Đồng thời, chương trình góp phần tăng cường kỹ năng phối hợp và xử lý tình huống cho cán bộ, nhân viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Theo Hà Nội Metro, việc kết hợp diễn tập với tập huấn giúp công tác chuẩn bị được triển khai đồng bộ, từ nhận thức, kiến thức đến kỹ năng phối hợp và xử lý tình huống của đội ngũ vận hành.

Theo Hà Nội Metro, việc tổ chức diễn tập và tập huấn nhằm tăng cường phối hợp giữa các lực lượng chức năng và đơn vị vận hành trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn trên hệ thống đường sắt đô thị.

Kết quả diễn tập là cơ sở để các đơn vị tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện phương án và quy trình phối hợp; nâng cao tính chủ động và khả năng ứng phó với các tình huống liên quan đến an ninh, an toàn và phòng, chống khủng bố.

Với hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng đường sắt đô thị, an ninh và an toàn không chỉ được đặt ra khi có tình huống phát sinh mà cần được chuẩn bị thường xuyên, từ phương án, con người đến cơ chế phối hợp.

Hà Nội Metro xác định bảo đảm an ninh, an toàn là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong hoạt động vận hành, góp phần duy trì dịch vụ vận tải hành khách công cộng ổn định, an toàn, thuận tiện.