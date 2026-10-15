Diễn tập chiến thuật Đồn Biên phòng năm 2026

Diễn tập tổ chức phương án chuẩn bị chiến đấu.

Cuộc diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, năng lực tham mưu của các phòng, ban, cơ quan chức năng trực thuộc trong việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh và nhiệm vụ công tác Biên phòng. Đây cũng là bước kiểm tra đánh giá trình độ chỉ huy, tổ chức hiệp đồng và khả năng sẵn sàng chiến đấu của Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Diêm Điền trong tác chiến và chiến đấu bảo vệ biên giới, vùng trời, vùng biển.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Diêm Điền diễn tập thực hành chiến đấu với kẻ địch để bảo vệ Đồn Biên phòng.

Tại cuộc diễn tập, các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Diêm Điền đã triển khai các nội dung: Chuyển sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu; tổ chức các công việc chuẩn bị chiến đấu; thực hành chiến đấu với kẻ địch để bảo vệ Đồn Biên phòng; họp rút kinh nghiệm. Sau 1 ngày thực hiện các nội dung, cuộc diễn tập chiến thuật tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Diêm Điền đã hoàn thành toàn bộ chương trình, kế hoạch, đạt mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Diêm Điền diễn tập thực hành chiến đấu với kẻ địch để bảo vệ Đồn Biên phòng.

Đánh giá về công tác diễn tập, Đại tá Lâm Mạnh Hồi, Phó Chỉ huy Trưởng, Tham mưu Trưởng, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập cho biết, khung diễn tập của Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Diêm Điền đã bám sát nguyên tắc lý luận trong thực hiện các nội dung vận hành cơ chế. Phần chiến đấu bảo vệ vùng biển, tổ chức và bố trí, sử dụng lực lượng hợp lý, đúng nguyên tắc, hiệp đồng tác chiến chặt chẽ, chỉ huy kiên quyết, xử trí tình huống linh hoạt, kịp thời. Đồng thời, Đồn Biên phòng đã khai thác, sử dụng, phát huy hiệu quả của các loại vũ khí trang bị, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang thiết bị, phương tiện và tài sản của nhân dân trong suốt quá trình chuẩn bị, thực hành diễn tập.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Diêm Điền diễn tập thực hành chiến đấu với kẻ địch để bảo vệ Đồn Biên phòng.

Đại tá Lâm Mạnh Hồi nhấn mạnh, biên giới quốc gia là thiêng liêng, bất khả xâm phạm, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, của các cấp, ngành và cả hệ thống chính trị. Việc hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập chiến thuật Đồn Biên phòng góp phần xây dựng các xã khu vực biên giới thành khu vực phòng thủ vững chắc, giúp giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, củng cố, nâng cao các tiềm lực quốc phòng, phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tặng Giấy khen của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên Phòng tỉnh Hưng Yên cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập.

Dịp này, 7 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập được Ban Chỉ huy Bộ đội Biên Phòng tỉnh Hưng Yên tặng Giấy khen.