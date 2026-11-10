Diễn tập chiến thuật cấp Đồn Biên phòng năm 2026

Dự và chỉ đạo diễn tập có Thiếu tướng Trần Thanh Đức, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP TPHCM; Đại tá Đỗ Vĩnh Thăng, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM kiêm Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP TPHCM.

Khẩu đội súng máy phòng không 12,7mm thực hành đánh địch tiến công

Với đề mục “Đồn Biên phòng Phước Tỉnh chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu làm nhiệm vụ A3, tổ chức chuẩn bị chiến đấu và thực hành chiến đấu bảo vệ đồn”, cuộc diễn tập gồm 3 giai đoạn: chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; tổ chức chuẩn bị chiến đấu và thực hành chiến đấu bảo vệ đồn.

Tổ chế áp UAV thực hành chế áp mục tiêu

Trong phần thực binh, cán bộ, chiến sĩ thực hành đánh bắt biệt kích, thám báo; sử dụng đại liên, súng máy phòng không 12,7mm đánh địch tiến công; triển khai tổ chế áp máy bay không người lái (UAV) và xử lý tình huống địch tiến công vào trận địa.

Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Trần Thanh Đức, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP TPHCM nhấn mạnh, diễn tập nhằm nâng cao năng lực tổ chức, chỉ huy, chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu và xử lý tình huống của cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, kiểm tra, rà soát, bổ sung, hoàn thiện phương án, kế hoạch và hệ thống văn kiện tác chiến sát thực tế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thiếu tướng Trần Thanh Đức tặng giấy khen cho các tập thể

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo, cuộc diễn tập hoàn thành mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị.

Dịp này, Ban Chỉ huy BĐBP TPHCM tặng giấy khen cho 4 tập thể và 17 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập.