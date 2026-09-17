Diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Tường Hạ năm 2026.

Các đại biểu dự cuộc diễn tập.

Tại cuộc diễn tập, xã Tường Hạ tổ chức các hội nghị theo các giai đoạn: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ. Theo đó, tổ chức các hội nghị, gồm: Hội nghị Ban Thường vụ Đảng bộ xã ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương sang tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; Hội nghị UBND thông qua kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, xử trí tình huống phức tạp về an ninh trật tự; Hội nghị Chi bộ Quân sự xã thông qua kế hoạch chiến đấu phòng thủ và ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ chiến đâu phòng thủ.

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng bộ xã ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương sang tình trạng khẩn cấp về quốc phòng.

Hội nghị UBND thông qua kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, xử trí tình huống phức tạp về an ninh trật tự.

Đồng chí Trưởng Công an xã Tường Hạ trình bày phương án bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Kết thúc cuộc diễn tập, Ban Chỉ đạo diễn tập tác chiến phòng thủ và phòng thủ dân sự cấp xã giai đoạn 2026-2030 đánh giá cao quá trình luyện tập diễn tập và thực hành diễn tập của xã theo yêu cầu đặt ra. Đồng thời, yêu cầu xã Tường Hạ tiếp tục nghiên cứu, vận hành cơ chế các hội nghị đã diễn tập, quán triệt đến đảng viên và nhân dân các quan điểm, chủ trương của Đảng về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Đại diện Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại cuộc diễn tập.

Nhân dịp này, Bộ CHQS tỉnh tặng giấy khen 1 tập thể và 2 cá nhân; UBND xã Tường Hạ tặng giấy khen 2 tập thể, 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Tường Hạ năm 2026.

Các tập thể và cá nhân nhận giấy khen của Bộ CHQS tỉnh.

Các tập thể nhận giấy khen của UBND xã Tường Hạ.

Các cá nhân nhận giấy khen của UBND xã Tường Hạ.