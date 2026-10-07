Diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Tô Múa năm 2026 đạt loại xuất sắc

Diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026 xã Tô Múa.

Diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Tô Múa năm 2026 diễn ra với các giai đoạn: Chuyển lực lượng vũ trang địa phương vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển hoạt động của địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng; tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ.

Xã Tô Múa triển khai các nội dung diễn tập chiến đấu phòng thủ.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo diễn tập tác chiến phòng thủ và phòng thủ dân sự cấp xã giai đoạn 2026-2030, cuộc diễn tập đã chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất, quá trình luyện tập diễn tập, thực hành diễn tập theo yêu cầu đặt ra và được đánh giá đạt loại xuất sắc. Ban Chỉ đạo diễn tập đề nghị xã Tô Múa tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ; xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài của cấp ủy, chính quyền, địa phương; quán triệt đến đảng viên và nhân dân các quan điểm, chủ trương của Đảng về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trên cơ sở kết quả diễn tập đã đạt được, đề nghị xã tiếp tục rà soát hệ thống văn kiện, kế hoạch tác chiến; kịp thời điều chỉnh, bổ sung phương án phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các đại biểu dự diễn tập.

Kết thúc diễn tập, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La đã tặng giấy khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân; UBND xã Tô Múa tặng giấy khen cho 2 tập thể và 24 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026.

Bộ CHQS tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong diễn tập.

UBND xã Tô Múa tặng giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong diễn tập.