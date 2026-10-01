Diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Tân Hộ Cơ năm 2026

Đến dự có các đồng chí: Trần Văn Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh Đồng Tháp; Đại tá Phạm Văn Mười, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Đại tá Nguyễn Minh Tân, Phó Giám đốc Công an tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo, Tiểu ban nội dung diễn tập tỉnh; lãnh đạo một số xã, phường…

Xã Tân Hộ Cơ vận hành cơ chế trong diễn tập. Ảnh: TIẾN THỊNH

Phát biểu khai mạc diễn tập, đồng chí Trần Văn Dũng nhấn mạnh: Xã Tân Hộ Cơ là xã biên giới, có vị trí quan trọng trong thế trận quốc phòng, an ninh của tỉnh. Trong điều kiện tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, yêu cầu xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc ngay từ cơ sở ngày càng cao.

Vì vậy, cuộc diễn tập lần này có ý nghĩa thiết thực, không chỉ nhằm kiểm tra năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và khả năng vận hành cơ chế của hệ thống chính trị cơ sở, mà còn dịp để rà soát, bổ sung, hoàn thiện các văn kiện, kế hoạch, phương án; nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, xử lý hiệu quả các tình huống quốc phòng, an ninh, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Cuộc diễn tập chiến đấu chia làm 3 giai đoạn: Chuyển Lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng; tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ; thực hành chiến đấu phòng thủ.

Phương pháp diễn tập được tiến hành vận hành cơ chế, xử trí các tình huống từ thấp đến cao theo ý định của Ban Chỉ đạo Diễn tập tỉnh Đồng Tháp.