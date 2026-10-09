Diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường năm 2026 thành công tốt đẹp

Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức diễn tập tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các đơn vị có thành tích trong diễn tập.

Cùng dự có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Tiểu ban giúp việc diễn tập tỉnh; đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Thường trực Đảng uỷ các xã, phường.

Các đại biểu dự bế mạc.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: Thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ thị của UBND tỉnh về lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quốc phòng địa phương năm 2026; Kế hoạch của UBND tỉnh về Tổ chức diễn tập bảo đảm tác chiến phòng thủ,diễn tập chiến đấu xã, phường trong khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập tỉnh, sự vào cuộc của các địa phương, cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ của 31 xã, phường năm 2026 đã thành công tốt đẹp, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Nét mới của cuộc diễn tập năm nay là một số nội dung được ghi hình, dẫn dắt; ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các thiết bị bay không người lái. Trong từng đề mục thực binh có sự phối hợp, hiệp đồng các xã, phường trong khu vực phòng thủ.

Quá trình chuẩn bị, Ban Tổ chức diễn tập các đơn vị, địa phương đã tổ chức luyện tập thông qua các nội dung vận hành cơ chế và các nội dung thực binh, qua đó kịp thời rút kinh nghiệm, bổ sung, chỉnh sửa hoàn thiện các nội dung đúng ý định của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập, Tiểu ban giúp việc diễn tập tỉnh.

Nội dung thực binh giả định “Giải quyết tình huống tập trung đông người, gây rối an ninh trật tự” với kịch bản kết cấu tình huống hợp lý, phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương; huy động lực lượng, phương tiện tổ chức luyện tập chu đáo; quá trình tổ chức điều hành chặt chẽ, nghiêm túc; xử lý tình huống nhanh, gọn, dứt điểm, hiệu quả, đúng nguyên tắc, đúng pháp luật; bố trí địa điểm thực binh phù hợp với tình huống, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện.

Quá trình diễn tập thực binh tình huống “Lực lượng vũ trang xã, phường phối hợp với các lực lượng tiến công đổ bộ đường không khu vực thôn, tổ dân phố” đã thể hiện rõ cách đánh của lực lượng vũ trang địa phương và các lực lượng tham gia; trình độ tổ chức chỉ huy trong thực hành chiến đấu, khẳng định được khả năng sẵn sàng chiến đấu, hiệp đồng chiến đấu, sức mạnh của lực lượng vũ trang địa phương đủ sức bảo vệ khu vực phòng thủ xã, phường trong mọi tình huống.

Thành công của cuộc diễn tập của 31 xã, phường là cơ sở quan trọng để Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh) tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh các phương án, hệ thống văn kiện, kế hoạch tác chiến; giải quyết những vấn đề mới, yêu cầu thực tiễn đặt ra trên địa bàn tỉnh, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.

Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức diễn tập tỉnh phát biểu bế mạc diễn tập.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức diễn tập tỉnh biểu dương, ghi nhận và chúc mừng 31 xã, phường đã chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập năm 2026.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cấp uỷ, chính quyền các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đối với nhiệm vụ xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ. Khẩn trương rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống văn kiện, kế hoạch, phương án chiến đấu phòng thủ của các xã, phường trong từng trạng thái quốc phòng. Các phương án phải sát thực tế, đúng chức năng, nhiệm vụ, có tính khả thi và bảo đảm triển khai hiệu quả khi có tình huống xảy ra.

Nâng cao khả năng tham mưu của Ban Chỉ huy quân sự các xã, phường cho Đảng ủy, UBND cùng cấp. Hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa lực lượng vũ trang với các ban, ngành, đoàn thể địa phương; xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, lực lượng trong từng trạng thái quốc phòng và tình huống cụ thể.

Chú trọng tập huấn, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh; thường xuyên tổ chức luyện tập các phương án. Bảo đảm cán bộ chủ trì, cơ quan tham mưu nắm chắc quy trình, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, chủ động xử trí các tình huống đột xuất. Quan tâm đầu tư xây dựng lực lượng, chuẩn bị cơ sở vật chất, phương tiện và các điều kiện bảo đảm thiết yếu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức diễn tập tỉnh yêu cầu tổ chức rút kinh nghiệm nghiêm túc, thực chất sau diễn tập. Các bài học kinh nghiệm phải được cụ thể hóa thành giải pháp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh thời gian tới.

Lãnh đạo phường Phủ Lý trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các đơn vị có thành tích trong diễn tập.

Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích trong diễn tập.

Lãnh đạo Công an tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích trong diễn tập.

Ghi nhận những nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 40 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường năm 2026.